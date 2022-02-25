Gỏi bò bóp thấu chua chua ăn chống ngấy - Món ngon cho gia đình!

Món ngon mỗi ngày 25/02/2022 09:05

Làm món ngon chiêu đãi gia đình trong những ngày sum vầy nhé chị em, công thức đơn giản lắm.

GỎI BÒ BÓP THẤU

Gỏi bò bóp thấu chua chua ăn chống ngấy - Món ngon cho gia đình! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 củ cà rốt
  • 1 trái ớt chuông
  • 1 bó ngò
  • 1 củ hành tây
  • 1 củ hành tím
  • 1 trái xoài xanh
  • 100gr đậu phộng
  • 250gr thịt bò
  • Gia vị: Nước mắm, đường, giấm
  • Tỏi
  • Ớt
Gỏi bò bóp thấu chua chua ăn chống ngấy - Món ngon cho gia đình! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cho 30gr đường, 45ml giấm, 15gr hạt nêm vào cà rốt, ớt chuông, xoài xanh đã cắt nhỏ

- Cho 15gr đường, 45ml giấm, 100ml nước lạnh vào 1 củ hành tím, 1 củ hành tây đã xắt lát mỏng, trộn đều rồi cho vào tủ lạnh 15 phút, sau đó vắt ráo nước rồi trộn với hỗn hợp cà rốt, ớt chuông, xoài xanh.

- Ướp thịt bò đã cắt nhỏ với ½ muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng canh đường, 2 muỗng cafe dầu mè rồi xào sơ.

- Nước để trộn gỏi gồm: 2 tép tỏi, 1 trái ớt đã băm nhuyễn vào 15ml nước mắm, ½ muỗng canh đường, 1 muỗng canh rưỡi nước chanh.

- Cho thịt bò, nước trộn gỏi, rau thơm, ngò rí, đậu phộng, hành phi, rồi trộn tất cả là xong.

 

Gỏi bò bóp thấu chua chua ăn chống ngấy - Món ngon cho gia đình! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

  

Nguồn: Fb Rai Lee

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