Mỳ ý cua 4P chuẩn như ngoài hàng - Vừa ăn vừa nghiện!

Món ngon mỗi ngày 24/02/2022 11:11

Làm mỳ ý cua chuẩn vị, không thua kém gì ngoài hàng.

MÌ Ý CUA 4P

Mỳ ý cua 4P chuẩn như ngoài hàng - Vừa ăn vừa nghiện! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 con cua
  • 3 trái cà chua
  • 1/3 gói mỳ Ý
  • 150-200ml whipping cream 
  • Phô mai bột 
  • Gia vị: tiêu, muối, đường, dầu oliu, bơ, tương cà, tương ớt

Cách làm:

- Cua luộc với xăm xắp nước từ 10-12 phút tuỳ size

- Lọc lấy thịt để riêng miếng lớn và vụn thịt cua. Mai cua rửa sạch, nước luộc cua lọc lấy phần nước trong để nấu xốt

- Mì trụng với nước sôi trong 7-8 phút. Bỏ xíu muối vô nước và khi vớt ra áo xíu dầu oliu cho bóng

- Xào gạch cua cho thơm với chút tỏi băm, dầu oliu, rồi cho cà chua cắt nhỏ vào xào tiếp 3 phút, khi cà nhừ đổ 1/2 chén nước luộc cua vào nấu sôi, thêm whipping cream, 2 muỗng canh tương cà, tương ớt theo ăn cay ít nhiều. Nêm nếm gia vị cho vừa khẩu vị

- Nấu xốt tới khi rút bớt nước cho phô mai vào đảo đều, tới khi sệt lại thì tắt bếp rồi bỏ vô máy xay tất cả cho mịn màng đẹp đẽ.

- Thịt cua mình xào với chút dầu tỏi băm trên lửa lớn. Tới khi cua săn lại thì cho một miếng bơ nhỏ + tiêu vào cho thơm.

- Thịt cua nhuyễn mình để trong chảo rồi cho nước xốt vừa xay vào, cho luôn mì vào trộn đều trên lửa khoảng 1 phút cho mì thấm xốt

 

Mỳ ý cua 4P chuẩn như ngoài hàng - Vừa ăn vừa nghiện! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Trần Trinh

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