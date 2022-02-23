Tạo hình những chiếc bánh cua xinh xinh - Vừa ngon lại dễ làm!

Bánh cua ăn vặt xế chiều, không những thơm ngon mà còn vô cùng dễ làm. Thử ngay nhé!

BÁNH CUA PHÔ MAI

Nguyên liệu:

250gr bột mì đa dụng

4gr men nở

30gr bơ lạt Anchor

120ml sữa tươi không đường

1 quả trứng gà

2 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe muối

2 viên phô mai con bò cười

Cách làm:

- Hoà 4gr men nở và 1/2 phần trứng gà vào sữa tươi

- Cho hỗn hợp vừa hòa vào 250gr bột, cho bơ nhạt vào và sau đó nêm muối, đường đã chuẩn bị

- Trộn đều ao bột và nhồi bột trong 15 phút đến khi bột không còn dính tay

- Phủ bột bằng 1 lớp dầu ăn rồi ủ bột kín bằng màn bọc thực phẩm/ khăn ẩm trong 60 phút

- Sau khi ủ xong bột nở gấp đôi, ấn lõm vào bột 2-3s vẫn giữ hiện trạng là đạt

- Cán bánh mỏng vào tạo hình cua, cho nhân phô mai ở bên trong

- Sau khi tạo hình ủ tiếp bánh trong 30 phút

- Dùng phần trứng còn lại quết đều lên bề mặt bánh, nướng ở nhiệt độ 180 độ trong 30 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb My Han

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-nhung-chiec-banh-cua-xinh-xinh-vua-ngon-lai-de-lam-451556.html