Tạo hình những chiếc bánh cua xinh xinh - Vừa ngon lại dễ làm!

Món ngon mỗi ngày 23/02/2022 09:55

Bánh cua ăn vặt xế chiều, không những thơm ngon mà còn vô cùng dễ làm. Thử ngay nhé!

BÁNH CUA PHÔ MAI

Tạo hình những chiếc bánh cua xinh xinh - Vừa ngon lại dễ làm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 250gr bột mì đa dụng
  • 4gr men nở
  • 30gr bơ lạt Anchor
  • 120ml sữa tươi không đường
  • 1 quả trứng gà
  • 2 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe muối
  • 2 viên phô mai con bò cười

Cách làm:

- Hoà 4gr men nở và 1/2 phần trứng gà vào sữa tươi

- Cho hỗn hợp vừa hòa vào 250gr bột, cho bơ nhạt vào và sau đó nêm muối, đường đã chuẩn bị

- Trộn đều ao bột và nhồi bột trong 15 phút đến khi bột không còn dính tay

- Phủ bột bằng 1 lớp dầu ăn rồi ủ bột kín bằng màn bọc thực phẩm/ khăn ẩm trong 60 phút

- Sau khi ủ xong bột nở gấp đôi, ấn lõm vào bột 2-3s vẫn giữ hiện trạng là đạt

- Cán bánh mỏng vào tạo hình cua, cho nhân phô mai ở bên trong

 

Tạo hình những chiếc bánh cua xinh xinh - Vừa ngon lại dễ làm! - Ảnh 2

 

- Sau khi tạo hình ủ tiếp bánh trong 30 phút 

- Dùng phần trứng còn lại quết đều lên bề mặt bánh, nướng ở nhiệt độ 180 độ trong 30 phút 

 

Tạo hình những chiếc bánh cua xinh xinh - Vừa ngon lại dễ làm! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb My Han

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