Tạo hình những chiếc bánh cua xinh xinh - Vừa ngon lại dễ làm!

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BÁNH CUA PHÔ MAI
Nguyên liệu:
- 250gr bột mì đa dụng
- 4gr men nở
- 30gr bơ lạt Anchor
- 120ml sữa tươi không đường
- 1 quả trứng gà
- 2 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe muối
- 2 viên phô mai con bò cười
Cách làm:
- Hoà 4gr men nở và 1/2 phần trứng gà vào sữa tươi
- Cho hỗn hợp vừa hòa vào 250gr bột, cho bơ nhạt vào và sau đó nêm muối, đường đã chuẩn bị
- Trộn đều ao bột và nhồi bột trong 15 phút đến khi bột không còn dính tay
- Phủ bột bằng 1 lớp dầu ăn rồi ủ bột kín bằng màn bọc thực phẩm/ khăn ẩm trong 60 phút
- Sau khi ủ xong bột nở gấp đôi, ấn lõm vào bột 2-3s vẫn giữ hiện trạng là đạt
- Cán bánh mỏng vào tạo hình cua, cho nhân phô mai ở bên trong
- Sau khi tạo hình ủ tiếp bánh trong 30 phút
- Dùng phần trứng còn lại quết đều lên bề mặt bánh, nướng ở nhiệt độ 180 độ trong 30 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb My Han