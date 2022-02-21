Cách làm bánh mì bơ tỏi phô mai kéo sợi giòn xốp - Đơn giản hơn với nồi chiên không dầu!

3gr men nở Instant

2gr muối

1 quả trứng gà

20gr đường

100gr phô mai Mozzarella

30gr bơ lạt

Làm xốt bơ tỏi:

1 muỗng canh tỏi băm

1 muỗng canh hành cắt nhỏ

1 muỗng canh đường

1 muỗng canh Mayonnaise

1 muỗng canh trứng gà đánh tan

18gr bơ lạt

Cách làm:

- Cho 80ml sữa tươi hơi ấm 1 chút, khoảng 35-40 độ c vào chén. Thêm 3gr men nở cùng 20gr đường. Sau đó khuấy đều rồi để yên trong 5 phút

- Cho vào âu 200gr bột mì số 13 Cho tiếp vào âu bột 2gr muối, 1 quả trứng gà và phần sữa men kích nở

- Trộn đều cho bột tạo thành 1 khối, sau đó đặt bột ra bàn nhào. Tiến hành nhào bột theo kỹ thuật Folding and Strectching.

- Kế tiếp xoay khối bột một góc 90 độ rồi lặp lại hai bước trên trong 15–20 phút. Sau khoảng 20 phút, ngắt 1 cục bột nhỏ ra, kéo nhẹ phần bột. Nếu bột kéo được một lớp màng mỏng ánh sáng có thể lọt qua được thì bột đạt.

- Chia đều các phần bột. Cho vào giữa bột 30gr bơ lạt vào rồi túm các đầu bột lại. Tiếp tục nhào như lúc ban đầu đến khi bột kéo màn mỏng

- Sau đó cho phần bột vào nồi chiên, ủ trong 1 tiếng đồng hồ đến khi bột nở gấp đôi thì đạt.

- Cho vào tô gồm 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh hành cắt nhỏ, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh mayonnaise , 1 muỗng canh trứng gà đã đánh đều, 18gr bơ lạt để mềm ở nhiệt độ phòng. Sau đó dùng muỗng tán nhuyễn và đánh đều hỗn hợp cho tan quyện vào nhau.

- Dùng cây cắt bột hoặc dao sắn bột thành đường chéo vuông góc với nhau

- Phết xốt lên mặt bánh

- Làm nóng nồi chiên ở 180 độ C trong 10 phút.

- Sau đó bọc mặt bánh bằng giấy bạc rồi cho bánh vào nướng ở 170 độ C trong 20 phút đầu. Sau 20 phút, bạn gỡ giấy bạc ra và nướng thêm 5-7 phút để mặt bánh vàng đẹp mắt.

Thành quả:

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Thị Hồng Hạnh