Gỏi tai heo ngâm chua ngọt - Ăn vặt lai rai siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 26/02/2022 06:04

Làm dĩa gỏi tai heo thôi nào

NỘM TAI HEO CHUA NGỌT

Gỏi tai heo ngâm chua ngọt - Ăn vặt lai rai siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 cái tai heo
  • Muối hạt
  • Rau húng
  • Cà rốt
  • Ớt trái, nước mắm
  • Dưa leo, đậu phộng rang 
  • Tỏi, gừng, hành tím
  • Giấm ăn

Cách làm:

- Tai heo cạo thật sạch, bóp với muối và chanh tầm 2 phút rồi rửa sạch lại với nước. Chần sơ qua tai heo với nước sôi 1 phút rồi rửa sạch lại. Luộc tai heo với 2 lít nước cùng vài lát hành tím và gừng với 1/2 muỗng cafe muối, 1/2 muỗng canh giấm ăn. Luộc tầm 25 phút cho chín, sau đó vớt ra cho vào chậu nước đá ngâm.

- Ngâm tai heo với nước đá vắt ít chanh 20 phút rồi vớt ra để ráo. Thái sợi mỏng tai heo.

 

Gỏi tai heo ngâm chua ngọt - Ăn vặt lai rai siêu đã! - Ảnh 2

 

- Cà rốt rửa sạch bào vỏ ngoài, cắt khúc nhỏ dài tầm 4.5cm. Dưa leo rửa sạch, ngâm nước muối 10 phút. Cắt bỏ phần ruột, cắt tương tự cà rốt

 

Gỏi tai heo ngâm chua ngọt - Ăn vặt lai rai siêu đã! - Ảnh 3

 

- Trộn cà rốt với 1/2 muỗng cafe muối trong 10 phút. Dưa leo làm tương tự. Sau đó loại bỏ hết nước rồi trộn cà rốt, dưa chuột cùng 2 muỗng giấm ăn, 2 muỗng canh đường. Để tầm 30 phút cho ngấm, vắt nhẹ dưa leo và cà rốt để ráo.

- Hành tím phi thơm, đậu phộng rang chín giã hơi dập.

- Pha nước mắm trộn: 3 muỗng canh nước mắm, 2.5 muỗng canh đường, 2.5 muỗng nước cốt chanh, 1.5 muỗng nước lọc trộn đều. Sau đó cho thêm tỏi băm nhỏ và ít ớt thái nhỏ.

- Trộn 2.5 muỗng nước mắm trộn nộm với tai heo trong 10 phút cho ngấm. Sau đó cho phần dưa leo với cà rốt vào trộn cùng với 2 muỗng nước mắm, trộn tiếp thêm 15 phút. Cuối cùng trước khi ăn thì thêm rau húng thái nhỏ trộn đều thêm ít hành tím phi, ớt thái nhỏ và đậu phộng rang rắc lên trên.

 

Gỏi tai heo ngâm chua ngọt - Ăn vặt lai rai siêu đã! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

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