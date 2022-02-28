Sườn xốt cam mật ong - Món ngon vừa lạ vừa quen, ăn 'bắt' cơm lắm nha!

Món ngon mỗi ngày 28/02/2022 07:27

Nấu món sườn ngon cho cả nhà ăn cơm tối thôi

Sườn Non Xốt Cam Mật Ong

Sườn xốt cam mật ong - Món ngon vừa lạ vừa quen, ăn 'bắt' cơm lắm nha! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400gr sườn non
  • 6 tép tỏi
  • 1 củ hành tím
  • 100ml nước cam
  • 2 muỗng canh mật ong
  • Bột chiên giòn
  • Hạt mè rang
  • Gia vị ướp: 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tỏi băm nhỏ, 1 củ hành tím băm nhỏ, 1 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng cafe hạt tiêu.
  • Dầu ăn
Sườn xốt cam mật ong - Món ngon vừa lạ vừa quen, ăn 'bắt' cơm lắm nha! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Tỏi bóc vỏ, thái lát mỏng.

- Sườn non rửa sạch để ráo. Sau đó ướp sườn với gia vị ướp sườn trong khoảng 20 phút cho thấm.

- Đặt một cái chảo lên bếp, thêm 100ml dầu ăn vào rồi cho tỏi thái lát mỏng vào phi vàng thơm, sau đó vớt hết tỏi ra đĩa, để sang một bên.

- Sườn sau khi đã thấm gia vị thì lăn sườn qua bột chiên giòn rồi cho vào chảo dầu vừa phi tỏi chiên cho đến khi sườn có màu vàng nâu thì vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

- Tiếp theo đổ nước cam và mật ong vào nồi, đun cho đến khi sôi lên thì cho sườn và tỏi phi vào đảo đều một lát là được.

 

Sườn xốt cam mật ong - Món ngon vừa lạ vừa quen, ăn 'bắt' cơm lắm nha! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trang Nguyễn

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