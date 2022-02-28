Bao tử hầm tiêu - Món dinh dưỡng cho tiết trời mát mẻ se lạnh!

Nấu món ngon cuối tuần thôi nào
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BAO TỬ HẦM TIÊU
Nguyên liệu:
- 2 cái bao tử heo
- 1kg xương sườn
- 5 trái chanh
- 2 củ gừng già
- 1 chén rượu trắng
- Nấm đùi gà
- Tiêu xanh
- Ớt đỏ
- 200gr nấm đông cô khô
- Củ nén
- 300gr hạt sen
- Gia vị: muối, đường, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm
Cách làm:
- Phần xương chặt khúc hầm trước 30 phút, rồi cho hạt sen, táo đỏ, đậu đen, nấm vào hầm tiếp.
- Bao tử làm sạch, cắt phần mỡ dư rồi cho vào thau, cắt gừng, vắt 1 trái chanh, cho 3 muỗng canh muối vào bóp nhiệt tình, cho sạch sẽ rồi đổ rượu vào chà tiếp cho sạch
- Nấu 1 nồi nước rồi tiếp bỏ gừng muối vào chần qua 5 phút.
- Sau đó vớt ra cắt từng miếng nhỏ vừa ăn, ướp gia vị: tiêu, củ nén, muối, bột ngọt, hạt nêm, ớt, đường. Ướp tầm 15 phút là xào chín, xào tầm 10 phút. Và đổ vào nồi nước hầm lúc đầu.
- Ăn kèm với bún nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trần Diễm Khánh