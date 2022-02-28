Bao tử hầm tiêu - Món dinh dưỡng cho tiết trời mát mẻ se lạnh!

Món ngon mỗi ngày 28/02/2022 05:27

Nấu món ngon cuối tuần thôi nào

BAO TỬ HẦM TIÊU

Bao tử hầm tiêu - Món dinh dưỡng cho tiết trời mát mẻ se lạnh! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 cái bao tử heo 
  • 1kg xương sườn 
  • 5 trái chanh
  • 2 củ gừng già
  • 1 chén rượu trắng
  • Nấm đùi gà
  • Tiêu xanh 
  • Ớt đỏ 
  • 200gr nấm đông cô khô
  • Củ nén
  • 300gr hạt sen 
  • Gia vị: muối, đường, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm
Bao tử hầm tiêu - Món dinh dưỡng cho tiết trời mát mẻ se lạnh! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Phần xương chặt khúc hầm trước 30 phút, rồi cho hạt sen, táo đỏ, đậu đen, nấm vào hầm tiếp.

- Bao tử làm sạch, cắt phần mỡ dư rồi cho vào thau, cắt gừng, vắt 1 trái chanh, cho 3 muỗng canh muối vào bóp nhiệt tình, cho sạch sẽ rồi đổ rượu vào chà tiếp cho sạch

- Nấu 1 nồi nước rồi tiếp bỏ gừng muối vào chần qua 5 phút.

- Sau đó vớt ra cắt từng miếng nhỏ vừa ăn, ướp gia vị: tiêu, củ nén, muối, bột ngọt, hạt nêm, ớt, đường. Ướp tầm 15 phút là xào chín, xào tầm 10 phút. Và đổ vào nồi nước hầm lúc đầu.

- Ăn kèm với bún nếu thích

 

Bao tử hầm tiêu - Món dinh dưỡng cho tiết trời mát mẻ se lạnh! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trần Diễm Khánh

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