Đổi gió với món Gà hầm sả mềm 'rệu' - Ăn kèm cơm nóng hay bún đều hợp!

Làm gà hầm ăn bổ dưỡng

GÀ HẦM SẢ

Nguyên liệu:

1,5kg gà ta

Sả cây

Dừa tươi

2-3 củ cải trắng

Đu đủ

Cách làm:



- Gà làm sạch, rửa với muối. Gà chặt miếng vừa ăn

- Ướp gà với 1/2 muỗng canh đường, ít bột ngọt/ hạt nêm, muối, 1 muỗng canh nước mắm, tiêu xay, sả băm, vài tép sả đập dập, hành băm. Ướp 30 phút.

- Dừa tươi 2 trái/ hơn. Chọn dừa hơi già để nước ngọt, cho xíu muối vào nước dừa.

- Củ cải 2-3 củ bỏ vỏ, cắt khúc. Đu đủ sống 1/2 trái cắt miếng to vừa.

- Sả 3-5 tép đập dập, 2-3 tép băm nhỏ.

- Cho ít dầu vào nồi, cho sả băm, sả đập dập, ít củ hành vào phi thơm. Cho gà vào xào săn, cho nước dừa vào. Hầm gà gần mềm cho cải trắng, đu đủ vào cùng. Nêm gia vị lại cho vừa ăn, nấu đến khi gà chín là được.

- Món này ăn kèm với bún và rau tuỳ thích.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-gio-voi-mon-ga-ham-sa-mem-reu-an-kem-com-nong-hay-bun-deu-hop-452517.html