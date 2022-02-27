Cuối tuần làm món gà chiên lá quế - Ăn vặt siêu ngon, đã thèm!

Món ăn vặt cho trẻ con, ai cũng mê mẩn

GÀ CHIÊN LÁ QUẾ

Nguyên liệu:

500gr ức gà thái miếng vuông

Lá húng quế

Phần ướt:

2 muỗng nước

1 muỗng bột nêm gà

2 muỗng nước tương

1 muỗng tỏi bằm nhuyễn

1/2 muỗng tiêu

1/2 muỗng gừng bằm nhuyễn

1/2 muỗng ngũ vị hương

1/2 muỗng đường

- Trộn đều rồi cho gà thái miếng vào, ướp ít nhất 30 phút

Phần bột khô:

- Trộn tỉ lệ 3 phần bột bắp với 1 phần bột gạo.

Ướp thịt xong: áo đều thịt với phần bột khô rũ bớt bột thừa để khỏi khét chảo khi rán.

- Rán ở lửa vừa khi vàng nhẹ mình bỏ ra đĩa

- Cho húng quế vào chiên giòn vớt ra

- Bỏ phần gà chiên ban đầu vào chiên giòn khô vỏ cứng và vàng sậm là được

- Ráo dầu rắc bột tỏi/ bột hành xóc đều cùng lá húng quế

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ha Phuong Le

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-tuan-lam-mon-ga-chien-la-que-an-vat-sieu-ngon-da-them-452376.html