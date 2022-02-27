Cuối tuần làm món gà chiên lá quế - Ăn vặt siêu ngon, đã thèm!

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GÀ CHIÊN LÁ QUẾ
Nguyên liệu:
- 500gr ức gà thái miếng vuông
- Lá húng quế
Phần ướt:
- 2 muỗng nước
- 1 muỗng bột nêm gà
- 2 muỗng nước tương
- 1 muỗng tỏi bằm nhuyễn
- 1/2 muỗng tiêu
- 1/2 muỗng gừng bằm nhuyễn
- 1/2 muỗng ngũ vị hương
- 1/2 muỗng đường
- Trộn đều rồi cho gà thái miếng vào, ướp ít nhất 30 phút
Phần bột khô:
- Trộn tỉ lệ 3 phần bột bắp với 1 phần bột gạo.
Ướp thịt xong: áo đều thịt với phần bột khô rũ bớt bột thừa để khỏi khét chảo khi rán.
- Rán ở lửa vừa khi vàng nhẹ mình bỏ ra đĩa
- Cho húng quế vào chiên giòn vớt ra
- Bỏ phần gà chiên ban đầu vào chiên giòn khô vỏ cứng và vàng sậm là được
- Ráo dầu rắc bột tỏi/ bột hành xóc đều cùng lá húng quế
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ha Phuong Le