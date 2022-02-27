Cuối tuần làm món gà chiên lá quế - Ăn vặt siêu ngon, đã thèm!

Món ngon mỗi ngày 27/02/2022 15:01

Món ăn vặt cho trẻ con, ai cũng mê mẩn

GÀ CHIÊN LÁ QUẾ

Cuối tuần làm món gà chiên lá quế - Ăn vặt siêu ngon, đã thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr ức gà thái miếng vuông
  • Lá húng quế

Phần ướt:

  • 2 muỗng nước
  • 1 muỗng bột nêm gà
  • 2 muỗng nước tương 
  • 1 muỗng tỏi bằm nhuyễn
  • 1/2 muỗng tiêu
  • 1/2 muỗng gừng bằm nhuyễn
  • 1/2 muỗng ngũ vị hương
  • 1/2 muỗng đường
Cuối tuần làm món gà chiên lá quế - Ăn vặt siêu ngon, đã thèm! - Ảnh 2

 

- Trộn đều rồi cho gà thái miếng vào, ướp ít nhất 30 phút 

Phần bột khô:

- Trộn tỉ lệ 3 phần bột bắp với 1 phần bột gạo.

 

Ướp thịt xong: áo đều thịt với phần bột khô rũ bớt bột thừa để khỏi khét chảo khi rán.

- Rán ở lửa vừa khi vàng nhẹ mình bỏ ra đĩa

- Cho húng quế vào chiên giòn vớt ra

- Bỏ phần gà chiên ban đầu vào chiên giòn khô vỏ cứng và vàng sậm là được

 

Cuối tuần làm món gà chiên lá quế - Ăn vặt siêu ngon, đã thèm! - Ảnh 3

 

- Ráo dầu rắc bột tỏi/ bột hành xóc đều cùng lá húng quế

 

Cuối tuần làm món gà chiên lá quế - Ăn vặt siêu ngon, đã thèm! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ha Phuong Le

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