Nóng hổi mới ra lò - Bánh bao xá xíu đậm đà thơm ngon nức mũi!

Món ngon mỗi ngày 02/03/2022 08:39

Làm bánh bao xá xíu ăn sáng nhé

Công Thức Làm Bánh Bao Xá Xíu Đơn Giản Thơm Ngon

Nóng hổi mới ra lò - Bánh bao xá xíu đậm đà thơm ngon nức mũi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần Nhân: 

  • 250gr thịt heo xá xíu
  • 75gr xốt xá xíu
  • 12ml dầu ăn
  • 1 tép tỏi, 2 củ hành tím
  • Gia vị: 1 muỗng canh nước tương, 10gr đường, 80ml nước lọc
  • 13gr bột bắp + 24ml nước
  • Trứng cút luộc

Phần Vỏ Bánh Bao: 

  • 180gr bột mì số 8
  • 40gr đường
  • 5gr bột nổi
  • 5gr men nở
  • 85ml nước lọc
  • 13ml dầu ăn

Cách làm:

  • Phần nhân: 

- Cho dầu, tỏi và hành băm vào chảo đảo đều sau đó thêm thịt xá xíu thái nhỏ, xốt xá xíu, nước tương, đường, nước và bột bắp vào đảo đến khi được hỗn hợp nhân xốt sền sệt.

  • Phần vỏ bánh:

- Trộn bột mì, đường, bột nổi, men rồi cho nước và dầu ăn vào nhào đều đến khi thành một khối không dính tay. Để bột nghỉ 15 phút, sau đó dùng cán cán dẹt bột rồi cuộn lại thành cuộn dài cắt thành 8 miếng.

- Dùng cán cán dẹt 8 miếng bột nhỏ thành những miếng tròn rồi cho nhân vào giữa, gói bánh lại bọc kín tạo hình bánh bao rồi để nghỉ tiếp 30 phút.

- Sau đó cho bánh bao vào nồi hấp trong vòng 12 phút, lấy ra và thưởng thức thôi 

 

Nóng hổi mới ra lò - Bánh bao xá xíu đậm đà thơm ngon nức mũi! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Herman Huang

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