Bánh mì sữa đặc mới ra lò - Thơm phưng phức, mềm ẩm, ăn bao ngon!

Trổ tài làm bánh ngọt với công thức siêu đơn giản này nhé!
- Panna cotta xoài chanh dây ngọt ngọt chua chua - Ăn một hũ là mát cả người!
- Cuối tuần chill chill một chút bánh ngọt - Mango Fendi cheesecake sẽ hoàn hảo hơn cho buổi xế này!
BÁNH MÌ SỮA ĐẶC
Nguyên liệu:
- 310gr bột mì số 13
- 4gr men nở
- 25gr đường
- 30gr sữa đặc
- 1 quả trứng
- 2gr muối
- 25gr bơ lạt
- 170gr sữa tươi
- Phần nhân: 30gr bơ lạt + 20gr sữa đặc
Cách làm:
- Trộn tất cả các nguyên liệu vào máy trộn, trộn tốc độ nhỏ cho hoà quyện
- Nhồi tầm 10 phút bột kéo màng dày thì cho thêm bơ và muối
- Nhồi tới khi kéo màng mỏng là đạt
- Vê tròn cục bột, ủ bột tới khi nở gấp đôi
- Bỏ cục bột ra ấn, ép bóng khí lớn
- Vê tròn, để bột nghỉ 10-15 phút để khi cán bột không bị co lại
- Cán bột dài hoặc vuông cũng được, dày khoảng 0,5cm
- Phết hỗn hợp sữa đặc + bơ lên mặt
- Cắt thành hình vuông nhỏ rồi xếp vào khuôn 18/ 20cm
- Để ủ 1 tiếng cho bột nở rồi phết mặt bằng hỗn hợp 1 lòng đỏ trứng + 10gr sữa tươi khuấy đều
- Nướng 25 phút ở nhiệt 170 độ C, che mặt bằng giấy bạc tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dung Bùi