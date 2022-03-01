Bánh mì sữa đặc mới ra lò - Thơm phưng phức, mềm ẩm, ăn bao ngon!

Trổ tài làm bánh ngọt với công thức siêu đơn giản này nhé!

BÁNH MÌ SỮA ĐẶC

Nguyên liệu:

310gr bột mì số 13

4gr men nở

25gr đường

30gr sữa đặc

1 quả trứng

2gr muối

25gr bơ lạt

170gr sữa tươi

Phần nhân: 30gr bơ lạt + 20gr sữa đặc

Cách làm:



- Trộn tất cả các nguyên liệu vào máy trộn, trộn tốc độ nhỏ cho hoà quyện

- Nhồi tầm 10 phút bột kéo màng dày thì cho thêm bơ và muối

- Nhồi tới khi kéo màng mỏng là đạt

- Vê tròn cục bột, ủ bột tới khi nở gấp đôi

- Bỏ cục bột ra ấn, ép bóng khí lớn

- Vê tròn, để bột nghỉ 10-15 phút để khi cán bột không bị co lại

- Cán bột dài hoặc vuông cũng được, dày khoảng 0,5cm

- Phết hỗn hợp sữa đặc + bơ lên mặt

- Cắt thành hình vuông nhỏ rồi xếp vào khuôn 18/ 20cm

- Để ủ 1 tiếng cho bột nở rồi phết mặt bằng hỗn hợp 1 lòng đỏ trứng + 10gr sữa tươi khuấy đều

- Nướng 25 phút ở nhiệt 170 độ C, che mặt bằng giấy bạc tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dung Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-mi-sua-dac-moi-ra-lo-thom-phung-phuc-mem-am-an-bao-ngon-452713.html