Cuối tuần chill chill một chút bánh ngọt - Mango Fendi cheesecake sẽ hoàn hảo hơn cho buổi xế này!

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Mango Fendi cheesecake
Nguyên liệu:
- 350gr xoài
- 70gr đường
- 7ml chanh
- 100gr cookies
- 40gr bơ chảy
- 12gr gelatin
- 250gr cream cheese
- 45gr đường bột
- 60ml sữa chua không đường
- 3gr vanilla
- 200gr whipping cream
Cách làm:
- Phần làm hỗn hợp xoài:
- Cho 350gr xoài cho vào nồi nấu với 70gr đường và 7ml chanh cho sôi nhẹ 3-4 phút thì nhấc xuống cho vào máy xay nhuyễn, lọc qua ray 1 lần cho mịn.
- 7gr gelatin cho vào 30ml ml nước quậy tan rồi đặt chén vào trong 1 chén nước nóng to hơn để khuấy cho tan hết
- Cho phần gelatin này vào phần xoài đã xay ra khuấy lên để nguội
- Cho vào 100gr whipping cream vào hỗn hợp khuấy đều
- Phần làm đáy:
- Cho 100gr cookies cán nhuyễn trộn vào cùng với 40gr bơ chảy cho vào khuôn đáy rời 16cm/ 15cm có lót giấy nến bên dưới đáy. Dằn đều và cho vào ngăn đá 10 phút
- Cho hỗn hợp xoài vào 1 lớp mỏng vào khuôn dày tầm 5mm, để ngăn đá 20 phút
- Phần làm lõi fendi:
- Làm 3 vòng tròn bằng mica đường kính 12,9,6 cm đặt vào khuôn lấy
- Cho hỗn hợp xoài vòng trong cùng, cách 1 vòng, cho tiếp hỗn hợp vào vòng tiếp theo. Hỗn hợp xoài chừa lại tầm 50gr dùng cho phần sau.
- Cho khuôn vào ngăn đá khoảng 90 phút
- Phần hỗn hợp cheese:
- Cho 250gr cream cheese khuấy đều cho nhuyễn rồi cho vào 45gr đường bột, 60ml sữa chua không đường và 2gr vanilla vào trộn đều
- 5gr gelatin cho vào 20 ml nước khuấy tan rồi đặt chén vào trong 1 chén nước nóng to hơn để khuấy cho tan gelatin
- Cho gelatin vào hỗn hợp cheese
- Cho tiếp 100gr whipping cream vào khuấy đều
- Cho phần còn lại 50gr của hỗn hợp xoài vào trộn đều
- Lấy khuôn từ ngăn đá ra gỡ mica các vòng một cách nhẹ nhàng
- Cho hỗn hợp cheese vào phủ kín hết mặt, cho vào ngăn mát 6 tiếng ít nhất
- Phần mặt bánh:
- Gỡ khuôn bằng cách lấy khăn ấm bọc quanh khuôn rồi nhẹ nhàng gỡ khuôn
- Cắt xoài thật mỏng đặt lên mặt bánh trang trí
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vân Tuyết Vũ