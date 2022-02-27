Cuối tuần chill chill một chút bánh ngọt - Mango Fendi cheesecake sẽ hoàn hảo hơn cho buổi xế này!

- 7gr gelatin cho vào 30ml ml nước quậy tan rồi đặt chén vào trong 1 chén nước nóng to hơn để khuấy cho tan hết

- Cho 350gr xoài cho vào nồi nấu với 70gr đường và 7ml chanh cho sôi nhẹ 3-4 phút thì nhấc xuống cho vào máy xay nhuyễn, lọc qua ray 1 lần cho mịn.

- Cho phần gelatin này vào phần xoài đã xay ra khuấy lên để nguội

- Cho vào 100gr whipping cream vào hỗn hợp khuấy đều

Phần làm đáy:

- Cho 100gr cookies cán nhuyễn trộn vào cùng với 40gr bơ chảy cho vào khuôn đáy rời 16cm/ 15cm có lót giấy nến bên dưới đáy. Dằn đều và cho vào ngăn đá 10 phút

- Cho hỗn hợp xoài vào 1 lớp mỏng vào khuôn dày tầm 5mm, để ngăn đá 20 phút

Phần làm lõi fendi:

- Làm 3 vòng tròn bằng mica đường kính 12,9,6 cm đặt vào khuôn lấy

- Cho hỗn hợp xoài vòng trong cùng, cách 1 vòng, cho tiếp hỗn hợp vào vòng tiếp theo. Hỗn hợp xoài chừa lại tầm 50gr dùng cho phần sau.

- Cho khuôn vào ngăn đá khoảng 90 phút

Phần hỗn hợp cheese:

- Cho 250gr cream cheese khuấy đều cho nhuyễn rồi cho vào 45gr đường bột, 60ml sữa chua không đường và 2gr vanilla vào trộn đều

- 5gr gelatin cho vào 20 ml nước khuấy tan rồi đặt chén vào trong 1 chén nước nóng to hơn để khuấy cho tan gelatin

- Cho gelatin vào hỗn hợp cheese

- Cho tiếp 100gr whipping cream vào khuấy đều

- Cho phần còn lại 50gr của hỗn hợp xoài vào trộn đều

- Lấy khuôn từ ngăn đá ra gỡ mica các vòng một cách nhẹ nhàng

- Cho hỗn hợp cheese vào phủ kín hết mặt, cho vào ngăn mát 6 tiếng ít nhất

Phần mặt bánh:

- Gỡ khuôn bằng cách lấy khăn ấm bọc quanh khuôn rồi nhẹ nhàng gỡ khuôn

- Cắt xoài thật mỏng đặt lên mặt bánh trang trí

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vân Tuyết Vũ