Cuối tuần chill chill một chút bánh ngọt - Mango Fendi cheesecake sẽ hoàn hảo hơn cho buổi xế này!

Món ngon mỗi ngày 27/02/2022 10:20

Làm bánh ngọt ăn thư giãn nhé

Mango Fendi cheesecake

Cuối tuần chill chill một chút bánh ngọt - Mango Fendi cheesecake sẽ hoàn hảo hơn cho buổi xế này! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 350gr xoài
  • 70gr đường
  • 7ml chanh
  • 100gr cookies
  • 40gr bơ chảy
  • 12gr gelatin
  • 250gr cream cheese
  • 45gr đường bột
  • 60ml sữa chua không đường
  • 3gr vanilla
  • 200gr whipping cream

Cách làm:

  • Phần làm hỗn hợp xoài:

- Cho 350gr xoài cho vào nồi nấu với 70gr đường và 7ml chanh cho sôi nhẹ 3-4 phút thì nhấc xuống cho vào máy xay nhuyễn, lọc qua ray 1 lần cho mịn.

- 7gr gelatin cho vào 30ml ml nước quậy tan rồi đặt chén vào trong 1 chén nước nóng to hơn để khuấy cho tan hết

- Cho phần gelatin này vào phần xoài đã xay ra khuấy lên để nguội

- Cho vào 100gr whipping cream vào hỗn hợp khuấy đều

  • Phần làm đáy:

- Cho 100gr cookies cán nhuyễn trộn vào cùng với 40gr bơ chảy cho vào khuôn đáy rời 16cm/ 15cm có lót giấy nến bên dưới đáy. Dằn đều và cho vào ngăn đá 10 phút

- Cho hỗn hợp xoài vào 1 lớp mỏng vào khuôn dày tầm 5mm, để ngăn đá 20 phút

  • Phần làm lõi fendi:

- Làm 3 vòng tròn bằng mica đường kính 12,9,6 cm đặt vào khuôn lấy 

- Cho hỗn hợp xoài vòng trong cùng, cách 1 vòng, cho tiếp hỗn hợp vào vòng tiếp theo. Hỗn hợp xoài chừa lại tầm 50gr dùng cho phần sau.

- Cho khuôn vào ngăn đá khoảng 90 phút

 

Cuối tuần chill chill một chút bánh ngọt - Mango Fendi cheesecake sẽ hoàn hảo hơn cho buổi xế này! - Ảnh 2

  • Phần hỗn hợp cheese:

- Cho 250gr cream cheese khuấy đều cho nhuyễn rồi cho vào 45gr đường bột, 60ml sữa chua không đường và 2gr vanilla vào trộn đều

- 5gr gelatin cho vào 20 ml nước khuấy tan rồi đặt chén vào trong 1 chén nước nóng to hơn để khuấy cho tan gelatin 

- Cho gelatin vào hỗn hợp cheese

- Cho tiếp 100gr whipping cream vào khuấy đều

- Cho phần còn lại 50gr của hỗn hợp xoài vào trộn đều

- Lấy khuôn từ ngăn đá ra gỡ mica các vòng một cách nhẹ nhàng

- Cho hỗn hợp cheese vào phủ kín hết mặt, cho vào ngăn mát 6 tiếng ít nhất

  • Phần mặt bánh:

- Gỡ khuôn bằng cách lấy khăn ấm bọc quanh khuôn rồi nhẹ nhàng gỡ khuôn 

- Cắt xoài thật mỏng đặt lên mặt bánh trang trí

 

Cuối tuần chill chill một chút bánh ngọt - Mango Fendi cheesecake sẽ hoàn hảo hơn cho buổi xế này! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Vân Tuyết Vũ

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