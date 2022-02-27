Panna cotta xoài chanh dây ngọt ngọt chua chua - Ăn một hũ là mát cả người!

Làm tráng miệng cho cả nhà ăn thôi
- Chè trôi nước dễ làm đơn giản - Nước đường pha vị gừng ấm bụng những ngày trở gió
- Xế chiều làm dĩa bánh bèo chén nhân tôm thịt siêu đã thèm!
Panna Cotta Xoài Chanh dây
Nguyên liệu:
Lớp 1: Panna cotta:
- 200ml whipping cream
- 100ml sữa tươi không đường
- 30gr đường
- 8gr gelatine
Lớp 2: Xốt xoài + xoài cắt hạt lựu
- 100gr xốt xoài
- 25gr đường
- 3gr gelatine
- Xoài cắt hạt lựu
Lớp 3: Mousse chanh dây
- Nước cốt 2 trái chanh dây
- 30gr đường
- 50ml nước
- 4gr gelatine
- 150ml kem tươi
Lớp 4: Lớp gương mousse chanh dây
- Nước cốt 2 trái chanh dây
- 40gr đường
- 50ml nước
- 4gr gelatine
Cách làm:
- Lớp 1:
- Ngâm gelatine với 40ml nước khoảng 5 phút cho nở. Cho sữa tươi, kem tươi, đường vào 1 cái nồi, khuấy cho tan đường. Bật bếp lửa nhỏ, hỗn hợp ấm thì tắt bếp.
- Sau đó cho galetine đã ngâm vào khuấy đều cho tan gelatine. Cho hỗn hợp vào hũ bỏ tủ lạnh khoảng 2 tiếng với ngăn mát
- Lớp 2:
- Ngâm gelatin với nước lạnh 5 phút cho nở ra. Xoài cắt hạt lựu, cho thêm 50ml nước ấm vào xay nhuyễn. Lấy 100gr xốt xoài, cho đường vào nấu ấm. Sau đó cho gelatine vào hỗn hợp xốt xoài, khuấy tan và để nguội hoàn toàn
- Cho xoài cắt hạt lựu vào trước, sau đó đổ hỗn hợp xốt xoài vào và tiếp tục để tủ lạnh cho mặt xốt xoài đông lại là được.
- Lớp 3:
- Ngâm Gelatin với nước lạnh 5 phút cho nở ra. Lấy nước cốt 2 trái chanh dây và 30gr đường đảo đều cho tan hết đường rồi cho gelatine vào đảo đến khi gelatine tan hoàn toàn. Nhiệt độ khoảng 70-80 độ không đun sôi. Rồi làm nguội hỗn hợp (1)
- Kem tươi cho vào ngăn đá 15 phút để dễ đánh bông hơn. Dùng máy đánh trứng đánh ở tốc độ thấp nhất đến vừa, khi thấy kem đặc lại là đạt hỗn hợp (2)
- Khi hỗn hợp đã bông, cho hỗn hợp (1) vào hỗn hợp (2) dùng phới trộn đều. Cho hỗn hợp vào hũ và để tủ lạnh cho đông lại.
- Lớp 4:
- Ngâm gelatin với nước lạnh 5 phút cho nở ra. Nước cốt 2 trái chanh dây, hoà thêm 50ml nước lọc để hỗn hợp không quá đậm đặc, sau đó cho thêm 40gr đường vào khuấy đều, đun ấm hỗn hợp, sau đó cho gelatine đã ngâm vào khuấy cho tan. Rồi đổ vào hũ, trang trí thêm vài hạt chanh dây nếu thích
- Cho vào tủ lạnh và chờ đông lại.
- Lớp 5:
- Cắt xoài thành hạt lựu rồi bỏ lên trên, có thể trang trí thêm vài lá bạc hà.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lê Ngọc Ánh