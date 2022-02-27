Panna cotta xoài chanh dây ngọt ngọt chua chua - Ăn một hũ là mát cả người!

Lớp 2: Xốt xoài + xoài cắt hạt lựu

100gr xốt xoài

25gr đường

3gr gelatine

Xoài cắt hạt lựu

Lớp 3: Mousse chanh dây

Nước cốt 2 trái chanh dây

30gr đường

50ml nước

4gr gelatine

150ml kem tươi

Lớp 4: Lớp gương mousse chanh dây

Nước cốt 2 trái chanh dây

40gr đường

50ml nước

4gr gelatine

Cách làm:

Lớp 1:

- Ngâm gelatine với 40ml nước khoảng 5 phút cho nở. Cho sữa tươi, kem tươi, đường vào 1 cái nồi, khuấy cho tan đường. Bật bếp lửa nhỏ, hỗn hợp ấm thì tắt bếp.

- Sau đó cho galetine đã ngâm vào khuấy đều cho tan gelatine. Cho hỗn hợp vào hũ bỏ tủ lạnh khoảng 2 tiếng với ngăn mát

Lớp 2:

- Ngâm gelatin với nước lạnh 5 phút cho nở ra. Xoài cắt hạt lựu, cho thêm 50ml nước ấm vào xay nhuyễn. Lấy 100gr xốt xoài, cho đường vào nấu ấm. Sau đó cho gelatine vào hỗn hợp xốt xoài, khuấy tan và để nguội hoàn toàn

- Cho xoài cắt hạt lựu vào trước, sau đó đổ hỗn hợp xốt xoài vào và tiếp tục để tủ lạnh cho mặt xốt xoài đông lại là được.

Lớp 3:

- Ngâm Gelatin với nước lạnh 5 phút cho nở ra. Lấy nước cốt 2 trái chanh dây và 30gr đường đảo đều cho tan hết đường rồi cho gelatine vào đảo đến khi gelatine tan hoàn toàn. Nhiệt độ khoảng 70-80 độ không đun sôi. Rồi làm nguội hỗn hợp (1)

- Kem tươi cho vào ngăn đá 15 phút để dễ đánh bông hơn. Dùng máy đánh trứng đánh ở tốc độ thấp nhất đến vừa, khi thấy kem đặc lại là đạt hỗn hợp (2)

- Khi hỗn hợp đã bông, cho hỗn hợp (1) vào hỗn hợp (2) dùng phới trộn đều. Cho hỗn hợp vào hũ và để tủ lạnh cho đông lại.

Lớp 4:

- Ngâm gelatin với nước lạnh 5 phút cho nở ra. Nước cốt 2 trái chanh dây, hoà thêm 50ml nước lọc để hỗn hợp không quá đậm đặc, sau đó cho thêm 40gr đường vào khuấy đều, đun ấm hỗn hợp, sau đó cho gelatine đã ngâm vào khuấy cho tan. Rồi đổ vào hũ, trang trí thêm vài hạt chanh dây nếu thích

- Cho vào tủ lạnh và chờ đông lại.

Lớp 5:

- Cắt xoài thành hạt lựu rồi bỏ lên trên, có thể trang trí thêm vài lá bạc hà.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lê Ngọc Ánh