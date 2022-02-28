Bánh chuối nướng thơm phưng phức mới ra lò - Làm liền thôi nào!

Làm bánh chuối nướng nhé!

BÁNH CHUỐI NƯỚNG NGON BẤT BẠI!

Nguyên liệu:

4 trái chuối chín già

40gr đường

1/2 muỗng cafe muối

1 quả trứng gà

60ml dầu ăn

110ml sữa có đường

220gr bột mì đa dụng/ yến mạch

30gr bột cacao hoặc milo

Hạnh nhân, mè rang

10gr baking soda

Cách làm:

- Xay nhuyễn 3 quả chuối+ 110ml sữa và đường cho thành 1 hỗn hợp nhuyễn sệt. Sau đó cho thêm dầu ăn + muối + trứng gà đánh mịn

- Rây bột mì + milo và baking soda vào hỗn hợp trên. Trộn đều nhưng không trộn quá lâu tránh bị chai bánh.

- Đổ bánh ra khuôn, lấy 1 trái chuối còn lại cắt lát mỏng xếp lên mặt bánh, rắc thêm hạnh nhân lát + mè lên đều bánh để trang trí và đem bánh đi nướng

Nướng bánh bằng nồi chiên không dầu:

- Set nhiệt 180 độ trước 10 phút làm nóng nồi

- Nướng lần 1 ở 130 độ trong 30 phút

- Nướng lần 2 thêm 30 phút nữa với nhiệt 120 độ, muốn bánh có phần vỏ giòn hơn có thể nướng thêm 20 phút nữa với 100 độ

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Hoài Vũ

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