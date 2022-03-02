Gà nướng lên mâm - Đậm đà gia vị, cắn một miếng thịt vàng óng ánh, ngon ngất ngây!

Làm miếng thịt gà tẩm vị siêu ngon, siêu cuốn nhé!
- Gà hấp mắm nhĩ - Ăn với cơm 'bén' vô cùng luôn!
- Đổi gió với món Gà hầm sả mềm 'rệu' - Ăn kèm cơm nóng hay bún đều hợp!
GÀ NƯỚNG LÊN MÂM
Nguyên liệu:
- 1kg gà
- 1 củ gừng
- 8-9 lá mắc mật khô
- 2-3 trái ớt
- 2 muỗng canh ớt bột Hàn Quốc
- 1 muỗng canh mật ong
- 1/2 muỗng canh nước mắm
- 1/2 muỗng canh nước tương
- 1 củ tỏi
- 1 muỗng canh dầu hào
- 1 muỗng cafe tiêu
- 3 củ sả
- 1 muỗng canh dầu ăn
Cách làm:
- Thịt gà rửa sạch với nước muối pha loãng tầm 10 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước.
- Xay tất cả các nguyên liệu trên cùng với 2 muỗng nước lọc. Ướp thịt gà tầm 3-5 tiếng/ để tủ lạnh qua đêm.
- Nướng thịt: Làm nóng nồi chiên không dầu tầm 2 phút.
- Nướng lần 1 nhiệt 160 độ trong 20 phút.
- Lần 2 lật mặt thịt nướng 140 độ trong 15 phút.
- Lần 3 quét phần nước xốt ướp thịt lên toàn bộ phần gà và nướng 150 độ trong 4 phút.
Làm xốt nước chấm ngon:
- 1 muỗng canh muối Hảo Hảo
- 1 muỗng canh sữa đặc
- 1/2 muỗng canh đường
- 1 muỗng canh nước cốt chanh
- 3 muỗng canh nước xốt ướp gà.
- Khuấy đều hỗn hợp, đun sôi hỗn hợp ở lửa nhỏ.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà