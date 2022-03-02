Gà nướng lên mâm - Đậm đà gia vị, cắn một miếng thịt vàng óng ánh, ngon ngất ngây!

Làm miếng thịt gà tẩm vị siêu ngon, siêu cuốn nhé!

GÀ NƯỚNG LÊN MÂM

Nguyên liệu:

1kg gà

1 củ gừng

8-9 lá mắc mật khô

2-3 trái ớt

2 muỗng canh ớt bột Hàn Quốc

1 muỗng canh mật ong

1/2 muỗng canh nước mắm

1/2 muỗng canh nước tương

1 củ tỏi

1 muỗng canh dầu hào

1 muỗng cafe tiêu

3 củ sả

1 muỗng canh dầu ăn

Cách làm:

- Thịt gà rửa sạch với nước muối pha loãng tầm 10 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước.

- Xay tất cả các nguyên liệu trên cùng với 2 muỗng nước lọc. Ướp thịt gà tầm 3-5 tiếng/ để tủ lạnh qua đêm.

- Nướng thịt: Làm nóng nồi chiên không dầu tầm 2 phút.

Nướng lần 1 nhiệt 160 độ trong 20 phút.

Lần 2 lật mặt thịt nướng 140 độ trong 15 phút.

Lần 3 quét phần nước xốt ướp thịt lên toàn bộ phần gà và nướng 150 độ trong 4 phút.

Làm xốt nước chấm ngon:

1 muỗng canh muối Hảo Hảo

1 muỗng canh sữa đặc

1/2 muỗng canh đường

1 muỗng canh nước cốt chanh

3 muỗng canh nước xốt ướp gà.

- Khuấy đều hỗn hợp, đun sôi hỗn hợp ở lửa nhỏ.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-nuong-len-mam-dam-da-gia-vi-can-mot-mieng-thit-vang-ong-anh-ngon-ngat-ngay-452943.html