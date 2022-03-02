Gà nướng lên mâm - Đậm đà gia vị, cắn một miếng thịt vàng óng ánh, ngon ngất ngây!

Món ngon mỗi ngày 02/03/2022 10:10

Làm miếng thịt gà tẩm vị siêu ngon, siêu cuốn nhé!

GÀ NƯỚNG LÊN MÂM

Gà nướng lên mâm - Đậm đà gia vị, cắn một miếng thịt vàng óng ánh, ngon ngất ngây! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg gà
  • 1 củ gừng
  • 8-9 lá mắc mật khô
  • 2-3 trái ớt
  • 2 muỗng canh ớt bột Hàn Quốc
  • 1 muỗng canh mật ong
  • 1/2 muỗng canh nước mắm
  • 1/2 muỗng canh nước tương
  • 1 củ tỏi
  • 1 muỗng canh dầu hào
  • 1 muỗng cafe tiêu
  • 3 củ sả
  • 1 muỗng canh dầu ăn

Cách làm:

- Thịt gà rửa sạch với nước muối pha loãng tầm 10 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước.

- Xay tất cả các nguyên liệu trên cùng với 2 muỗng nước lọc. Ướp thịt gà tầm 3-5 tiếng/ để tủ lạnh qua đêm.

- Nướng thịt: Làm nóng nồi chiên không dầu tầm 2 phút.

  • Nướng lần 1 nhiệt 160 độ trong 20 phút.
  • Lần 2 lật mặt thịt nướng 140 độ trong 15 phút.
  • Lần 3 quét phần nước xốt ướp thịt lên toàn bộ phần gà và nướng 150 độ trong 4 phút.
Gà nướng lên mâm - Đậm đà gia vị, cắn một miếng thịt vàng óng ánh, ngon ngất ngây! - Ảnh 2

 

Làm xốt nước chấm ngon:

  • 1 muỗng canh muối Hảo Hảo 
  • 1 muỗng canh sữa đặc
  • 1/2 muỗng canh đường
  • 1 muỗng canh nước cốt chanh
  • 3 muỗng canh nước xốt ướp gà.

- Khuấy đều hỗn hợp, đun sôi hỗn hợp ở lửa nhỏ.

 

 

Gà nướng lên mâm - Đậm đà gia vị, cắn một miếng thịt vàng óng ánh, ngon ngất ngây! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

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