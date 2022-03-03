Thịt xiên nướng thơm lừng, nhìn là bụng đói cồn cào, chỉ muốn ăn ngay!

Làm thịt xiên nướng thơm nức mũi
- Đổi gió với món xôi chim bồ câu nướng chẩm chéo - Độc lạ, ăn vào thích mê!
- Nóng hổi mới ra lò - Bánh bao xá xíu đậm đà thơm ngon nức mũi!
THỊT HEO XIÊN QUE
Nguyên liệu:
- 800gr thịt ba chỉ thái lát mỏng vừa
- 1/3 muỗng canh hạt nêm gà
- 1 muỗng canh đường nâu
- 1 muỗng canh dầu hào
- 2 muỗng canh dầu ăn
- 1 muỗng cafe tương đen
- 1 muỗng cafe nước mắm
- 1 muỗng canh nước tương
- 2/3 muỗng cafe bột ngũ vị hương
- Tiêu
- 15gr tỏi + 20gr hành tím xay nhỏ vắt lấy nước cốt
Cách làm:
- Trộn đều các gia vị và ướp thịt qua đêm/ 1 tiếng trước khi nướng.
- Nướng ở nhiệt độ 375•F từ 30-35 phút.
- 2 muỗng canh mật ong + nước ướp gia vị còn dư: Thoa hỗn hợp lên thịt trong quá trình nướng.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Emmi Nguyen