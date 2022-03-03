Thịt xiên nướng thơm lừng, nhìn là bụng đói cồn cào, chỉ muốn ăn ngay!

Làm thịt xiên nướng thơm nức mũi

THỊT HEO XIÊN QUE

Nguyên liệu:

800gr thịt ba chỉ thái lát mỏng vừa

1/3 muỗng canh hạt nêm gà

1 muỗng canh đường nâu

1 muỗng canh dầu hào

2 muỗng canh dầu ăn

1 muỗng cafe tương đen

1 muỗng cafe nước mắm

1 muỗng canh nước tương

2/3 muỗng cafe bột ngũ vị hương

Tiêu

15gr tỏi + 20gr hành tím xay nhỏ vắt lấy nước cốt

Cách làm:



- Trộn đều các gia vị và ướp thịt qua đêm/ 1 tiếng trước khi nướng.

- Nướng ở nhiệt độ 375•F từ 30-35 phút.

- 2 muỗng canh mật ong + nước ướp gia vị còn dư: Thoa hỗn hợp lên thịt trong quá trình nướng.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Emmi Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-xien-nuong-thom-lung-nhin-la-bung-doi-con-cao-chi-muon-an-ngay-453184.html