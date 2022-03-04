Bún riêu cua ngọt nước - Ăn một tô đã 'nghiền'!

Nấu bún riêu, canh bún đổi gió đổi hương vị
- Xôi sắn ăn sáng rồi đi làm - Bữa sáng chất lượng, đầy năng lượng!
- Đổi gió với món Gà hầm sả mềm 'rệu' - Ăn kèm cơm nóng hay bún đều hợp!
CANH BÚN - BÚN RIÊU CUA
Nguyên liệu:
- 5 con cua đồng
- 5 cọng sườn heo
- 50gr tôm khô
- 1 củ hành tây
- Riêu cua
- 500gr thịt băm
- 60ml xốt vị riêu cua Thái
- Mắm tôm Bắc
- 4 quả trứng gà
- Gia vị: đường phèn, đường, muối, hạt nêm
Cách làm:
- Cua rửa sạch cho vào nồi hấp chín. Để nguội rồi lấy phần thịt cua, gạch cua, nước hấp cua.
- Sườn trần sơ qua nước sôi cho ra hết chất dơ bẩn, rửa sạch.
- Cho vào nồi nước với tôm khô, hành tây nấu nước dùng. Nêm nếm gia vị theo khẩu vị gia đình.
- Riêu cua
- Cho phần nguyên liệu riêu cua vào chảo, nêm gia vị vừa ăn theo khẩu vị gia đình.
- Bắt lên bếp đậy nắp nấu với lửa nhỏ cho chín.
- Trong lúc nấu thỉnh thoảng mở nắp ra dùng cây phới cắt riêu ra thành nhiều miếng để riêu dễ chín hơn.
- Thái đậu hủ, cà chua cắt múi cam, huyết cắt thành miếng vừa ăn.
- Đậu hủ cho vào nồi chiên không dầu với 200°c trong 15 phút cho vàng.
- Nước dùng vớt bọt thường xuyên cho nước trong. Nấu được 1 tiếng thì vớt hành tây ra, cho phần nước hấp cua vào.
- Để nước dùng có màu đẹp mắt mình thắn nước màu cà chua.
- Cho đầu vào chảo cho tương cà chua vào trộn đều cho đến khi nào thấy dầu có màu đỏ như ý thì tắt bếp cho dầu màu vào nồi nước dùng.
- Riêu cua, huyết, đậu hủ chiên, cà chua mình cho lần lượt vào nồi. Nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình.
- Rau muống mình rửa sạch cắt khúc vừa ăn. Luộc rau muống cho chút nước chanh vào nước luộc để rau muống được xanh lâu.
- Trình bày ra tô và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado