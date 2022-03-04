Bún riêu cua ngọt nước - Ăn một tô đã 'nghiền'!

- Cua rửa sạch cho vào nồi hấp chín. Để nguội rồi lấy phần thịt cua, gạch cua, nước hấp cua.

- Sườn trần sơ qua nước sôi cho ra hết chất dơ bẩn, rửa sạch.

- Cho vào nồi nước với tôm khô, hành tây nấu nước dùng. Nêm nếm gia vị theo khẩu vị gia đình.

Riêu cua

- Cho phần nguyên liệu riêu cua vào chảo, nêm gia vị vừa ăn theo khẩu vị gia đình.

- Bắt lên bếp đậy nắp nấu với lửa nhỏ cho chín.

- Trong lúc nấu thỉnh thoảng mở nắp ra dùng cây phới cắt riêu ra thành nhiều miếng để riêu dễ chín hơn.

- Thái đậu hủ, cà chua cắt múi cam, huyết cắt thành miếng vừa ăn.

- Đậu hủ cho vào nồi chiên không dầu với 200°c trong 15 phút cho vàng.

- Nước dùng vớt bọt thường xuyên cho nước trong. Nấu được 1 tiếng thì vớt hành tây ra, cho phần nước hấp cua vào.

- Để nước dùng có màu đẹp mắt mình thắn nước màu cà chua.

- Cho đầu vào chảo cho tương cà chua vào trộn đều cho đến khi nào thấy dầu có màu đỏ như ý thì tắt bếp cho dầu màu vào nồi nước dùng.

- Riêu cua, huyết, đậu hủ chiên, cà chua mình cho lần lượt vào nồi. Nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình.

- Rau muống mình rửa sạch cắt khúc vừa ăn. Luộc rau muống cho chút nước chanh vào nước luộc để rau muống được xanh lâu.

- Trình bày ra tô và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado