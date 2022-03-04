Bún riêu cua ngọt nước - Ăn một tô đã 'nghiền'!

Món ngon mỗi ngày 04/03/2022 09:37

Nấu bún riêu, canh bún đổi gió đổi hương vị

CANH BÚN - BÚN RIÊU CUA

Bún riêu cua ngọt nước - Ăn một tô đã 'nghiền'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 5 con cua đồng
  • 5 cọng sườn heo 
  • 50gr tôm khô 
  • 1 củ hành tây
  • Riêu cua
  • 500gr thịt băm
  • 60ml xốt vị riêu cua Thái
  • Mắm tôm Bắc
  • 4 quả trứng gà 
  • Gia vị: đường phèn, đường, muối, hạt nêm

Cách làm:

- Cua rửa sạch cho vào nồi hấp chín. Để nguội rồi lấy phần thịt cua, gạch cua, nước hấp cua.

- Sườn trần sơ qua nước sôi cho ra hết chất dơ bẩn, rửa sạch.

- Cho vào nồi nước với tôm khô, hành tây nấu nước dùng. Nêm nếm gia vị theo khẩu vị gia đình. 

  • Riêu cua

- Cho phần nguyên liệu riêu cua vào chảo, nêm gia vị vừa ăn theo khẩu vị gia đình.

- Bắt lên bếp đậy nắp nấu với lửa nhỏ cho chín.

- Trong lúc nấu thỉnh thoảng mở nắp ra dùng cây phới cắt riêu ra thành nhiều miếng để riêu dễ chín hơn.

- Thái đậu hủ, cà chua cắt múi cam, huyết cắt thành miếng vừa ăn.

- Đậu hủ cho vào nồi chiên không dầu với 200°c trong 15 phút cho vàng.

- Nước dùng vớt bọt thường xuyên cho nước trong. Nấu được 1 tiếng thì vớt hành tây ra, cho phần nước hấp cua vào.

- Để nước dùng có màu đẹp mắt mình thắn nước màu cà chua.

- Cho đầu vào chảo cho tương cà chua vào trộn đều cho đến khi nào thấy dầu có màu đỏ như ý thì tắt bếp cho dầu màu vào nồi nước dùng.

- Riêu cua, huyết, đậu hủ chiên, cà chua mình cho lần lượt vào nồi. Nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình.

 

Bún riêu cua ngọt nước - Ăn một tô đã 'nghiền'! - Ảnh 2

 

- Rau muống mình rửa sạch cắt khúc vừa ăn. Luộc rau muống cho chút nước chanh vào nước luộc để rau muống được xanh lâu.

- Trình bày ra tô và thưởng thức

 

Bún riêu cua ngọt nước - Ăn một tô đã 'nghiền'! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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