Xôi sắn ăn sáng rồi đi làm - Bữa sáng chất lượng, đầy năng lượng!

Làm xôi sắn thơm nức cả gian phòng
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XÔI SẮN MỠ HÀNH - NGẬY, BÙI, BÉO, BỞ
Nguyên liệu:
- 500gr-1kg gạo nếp
- 2 củ sắn
- Muối trắng
- Thịt ba chỉ
- Hành tím
- Hành lá
- Gia vị: muối canh, nước mắm
Cách làm:
- Gạo rửa sạch ngâm 5-6 tiếng
- Sắn tách vỏ ngâm 6-8 tiếng với muối cho bớt hết nhựa, rồi cắt miếng vừa ăn.
- Thịt mỡ thái chì vừa ăn ướp với mắm muối
- Cho gạo + sắn + muối vào hấp/đồ 25-30 phút
- Thêm cốt dừa + mỡ cho xôi ngậy, béo, bóng nếu thích.
- Phi thơm hành tím
- Cho thịt vào rang cháy cạnh, ra mỡ, đảo nhỏ lửa cho thịt mỡ săn lại
- Nêm nếm thịt với gia vị gồm: nước mắm và muối cho vừa ăn
- Làm mỡ hành
- Trình bày với mỡ hành + thịt mỡ + hành tím
- Khi ăn có thể để nguyên miếng sắn/ dầm ra cùng xôi nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi