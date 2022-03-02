Xôi sắn ăn sáng rồi đi làm - Bữa sáng chất lượng, đầy năng lượng!

Món ngon mỗi ngày 02/03/2022 08:53

Làm xôi sắn thơm nức cả gian phòng

XÔI SẮN MỠ HÀNH - NGẬY, BÙI, BÉO, BỞ

Xôi sắn ăn sáng rồi đi làm - Bữa sáng chất lượng, đầy năng lượng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr-1kg gạo nếp
  • 2 củ sắn 
  • Muối trắng
  • Thịt ba chỉ 
  • Hành tím
  • Hành lá
  • Gia vị: muối canh, nước mắm 

Cách làm:

- Gạo rửa sạch ngâm 5-6 tiếng

- Sắn tách vỏ ngâm 6-8 tiếng với muối cho bớt hết nhựa, rồi cắt miếng vừa ăn.

- Thịt mỡ thái chì vừa ăn ướp với mắm muối

- Cho gạo + sắn + muối vào hấp/đồ 25-30 phút

 

Xôi sắn ăn sáng rồi đi làm - Bữa sáng chất lượng, đầy năng lượng! - Ảnh 2

 

- Thêm cốt dừa + mỡ cho xôi ngậy, béo, bóng nếu thích. 

- Phi thơm hành tím

- Cho thịt vào rang cháy cạnh, ra mỡ, đảo nhỏ lửa cho thịt mỡ săn lại

- Nêm nếm thịt với gia vị gồm: nước mắm và muối cho vừa ăn

- Làm mỡ hành

- Trình bày với mỡ hành + thịt mỡ + hành tím

 

Xôi sắn ăn sáng rồi đi làm - Bữa sáng chất lượng, đầy năng lượng! - Ảnh 3

 

- Khi ăn có thể để nguyên miếng sắn/ dầm ra cùng xôi nếu thích

 

Xôi sắn ăn sáng rồi đi làm - Bữa sáng chất lượng, đầy năng lượng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Hòa Bùi

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