Khoai mì nước cốt dừa - Xế chiều thèm thèm thì 'triển' ngay cho 'NÓNG'

Làm khoai mì hấp thơm phức, bụng đói cồn cào ngay.

KHOAI MÌ NƯỚC CỐT DỪA

Nguyên liệu:

1kg khoai mì

Cơm dừa bào

Nước cốt dừa

Lá dứa

Sữa đặc

Đậu phộng, mè, đường, muối

Cách làm:

- Khoai mì lột vỏ, ngâm nước muối 2-3 tiếng. Sau đó rửa sạch để ráo.

- Cho vào nồi áp suất với chế độ hấp trong 30 phút

- Cho hỗn hợp nước cốt dừa, sữa đặc, xíu muối vào nồi áp suất cùng bó lá dứa, set chế độ xào mức áp suất thấp nhất. Khi hỗn hợp sôi lăn tăn, cho khoai mì vào cùng với cơm dừa bào, đảo đều để nước cốt dừa ngấm hết vào khoai là được.

- Giã đậu phộng với mè và đường để ăn kèm với khoai.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

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