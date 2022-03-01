Khoai mì nước cốt dừa - Xế chiều thèm thèm thì 'triển' ngay cho 'NÓNG'

Làm khoai mì hấp thơm phức, bụng đói cồn cào ngay.
- Bông lan trứng muối cupcake nhỏ nhỏ xinh xinh - Bên ngoài mặn mặn bên trong mềm ẩm!
- Bánh giò nóng mềm mềm, thơm thơm, hòa quyện cùng lớp thịt băm đậm đà!
KHOAI MÌ NƯỚC CỐT DỪA
Nguyên liệu:
- 1kg khoai mì
- Cơm dừa bào
- Nước cốt dừa
- Lá dứa
- Sữa đặc
- Đậu phộng, mè, đường, muối
Cách làm:
- Khoai mì lột vỏ, ngâm nước muối 2-3 tiếng. Sau đó rửa sạch để ráo.
- Cho vào nồi áp suất với chế độ hấp trong 30 phút
- Cho hỗn hợp nước cốt dừa, sữa đặc, xíu muối vào nồi áp suất cùng bó lá dứa, set chế độ xào mức áp suất thấp nhất. Khi hỗn hợp sôi lăn tăn, cho khoai mì vào cùng với cơm dừa bào, đảo đều để nước cốt dừa ngấm hết vào khoai là được.
- Giã đậu phộng với mè và đường để ăn kèm với khoai.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy