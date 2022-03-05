Tôm rang me - Món ăn chơi 'bắt' cơm, 'bén' mồi không thể tuyệt vời hơn!

Làm tôm rang me chua ngọt, ăn siêu đã

Tôm rang me

Nguyên liệu:

1,5kg tôm

1 chén nước cốt me

1 muỗng bột gạo

Gia vị, hành tím,tỏi, ớt

2 muỗng tương cà

Cách làm:

- Tôm rửa sạch, bỏ dạ dày, để ráo nước rồi chiên cho chín.

- Phi hành, tỏi cho thơm...cho xốt me, ớt vào, thêm khoảng 4 - 5 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng cafe muối, 2 muỗng tương cà, đun sôi, cho từ từ bột gạo pha loãng vào thấy xốt sền sệt là được.

- Nêm nếm xốt cho vừa ăn là trộn tôm vào cho đều là hoàn thành.

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Hoang Em Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tom-rang-me-mon-an-choi-bat-com-ben-moi-khong-the-tuyet-voi-hon-453665.html