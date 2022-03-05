Tôm rang me - Món ăn chơi 'bắt' cơm, 'bén' mồi không thể tuyệt vời hơn!

Làm tôm rang me chua ngọt, ăn siêu đã
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Tôm rang me
Nguyên liệu:
- 1,5kg tôm
- 1 chén nước cốt me
- 1 muỗng bột gạo
- Gia vị, hành tím,tỏi, ớt
- 2 muỗng tương cà
Cách làm:
- Tôm rửa sạch, bỏ dạ dày, để ráo nước rồi chiên cho chín.
- Phi hành, tỏi cho thơm...cho xốt me, ớt vào, thêm khoảng 4 - 5 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng cafe muối, 2 muỗng tương cà, đun sôi, cho từ từ bột gạo pha loãng vào thấy xốt sền sệt là được.
- Nêm nếm xốt cho vừa ăn là trộn tôm vào cho đều là hoàn thành.
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Hoang Em Nguyen