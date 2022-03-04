Bánh bột lọc tôm thịt - Chấm nước mắm chua ngọt, ăn vặt siêu 'dính'!

Món ngon mỗi ngày 04/03/2022 09:54

Làm bánh bột lọc handmade

BÁNH BỘT LỌC

Bánh bột lọc tôm thịt - Chấm nước mắm chua ngọt, ăn vặt siêu 'dính'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400gr bột năng
  • 300ml nước sôi
  • 150gr tôm
  • 150gr thịt ba chỉ
  • 1 muỗng cafe hạt nêm
  • 1 muỗng cafe nước mắm
  • 1 muỗng cafe đường
  • 1 muỗng cafe tiêu xay
  • 1 muỗng cafe dầu điều
  • 2 muỗng canh dầu ăn
  • 2 muỗng canh hành tím băm
  • Ớt bột, hành lá, hành phi
Bánh bột lọc tôm thịt - Chấm nước mắm chua ngọt, ăn vặt siêu 'dính'! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Thịt ba chỉ rửa sạch cắt hạt lựu.

- Tôm rửa sạch, bóc vỏ - lấy chỉ lưng, cắt làm 2/3 tuỳ con lớn - nhỏ.

- Cho thịt và tôm vào 2 bát riêng, ướp mỗi bát 1/2 muỗng cafe hạt nêm - 1/2 muỗng cafe nước mắm - 1/2 muỗng cafe đường - 1/2 muỗng cafe tiêu xay - 1/2 muỗng canh hành tím băm, riêng phần thịt ướp thêm 1 muỗng cafe dầu điều trộn đều, để tầm 15 phút cho thấm gia vị.

- Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn và 1 muỗng canh hành tím băm phi thơm, cho thịt vào xào săn, cho tiếp tôm vào đảo, vừa chín thì tắt bếp, cho ra đĩa.

- Cho bột ra thau, đun sôi 300ml nước rồi chế từ từ nước vào bột, trộn thật đều. Sau đó nhồi thật kĩ đến khi bột không dính tay là ok.

- Bắt từng cục bột vo tròn, cán mỏng rồi cho nhân vào giữa, gấp lại, miết 2 mép bánh cho dính chặt.

- Đun sôi 1 nồi nước, cho bánh vào luộc ở lửa vừa, luộc tầm 8 phút, bánh chín nổi lên mặt thì vớt ra thau nước lạnh, để tầm 5 phút cho bánh nguội. Sau đó vớt ra để ráo.

- Khi ăn bày bánh ra đĩa thêm hành lá, ớt bột, hành phi, ăn kèm nước mắm chua ngọt.

 

Bánh bột lọc tôm thịt - Chấm nước mắm chua ngọt, ăn vặt siêu 'dính'! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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