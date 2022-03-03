Bánh tôm Hồ Tây - Giòn rụm, cuốn với rau sống ăn hết ý!

Đổi gió với món bánh tôm chiên siêu ngon

BÁNH TÔM CHIÊN HỒ TÂY

Nguyên liệu:

Tôm thẻ

Khoai lang

Bột chiên giòn, trứng gà

Rau sống

Cà rốt, củ cải trắng

Gia vị

Nguyên liệu:

Bước 1: Trộn bột

- Cho 4 muỗng canh bột chiên giòn trộn + 02 trứng gà + 1/2 muỗng cafe hạt nêm + 1/2 muỗng cafe muối + 4 muỗng canh nước ấm

- Trộn cho hỗn hợp bột thật đều, để nghỉ 5 phút.

Bước 2: Chiên bánh

- Cho dầu ăn vào hơn nửa chảo ở lửa nhỏ vừa đến khi dầu nóng già.

- Múc 1 muỗng canh bột vừa trộn + 1 ít khoai lang cắt sợi cho vào chảo, sau đó thả 1 con tôm lên. Chiên ngập dầu đến khi vàng giòn thì vớt ra để ráo dầu.

Bước 3: Làm nước chấm

- Cho 1 muỗng canh nước mắm ngon + 1 muỗng canh nước ấm + 2 muỗng cafe nước cốt chanh + 1 muỗng canh đường. Khuấy trên lửa thật nhỏ đến khi sôi lăn tăn thì tắt bếp để nguội.

- Cắt lát cà rốt và củ cải trắng thật mỏng, ngâm nước đá cho giòn rồi thả vào nước mắm vừa nguội.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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