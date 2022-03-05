Xíu mại chén chấm bánh mì - món ngon cho ngày cuối tuần

Làm xíu mại ăn cùng cả nhà trong ngày cuối tuần sum họp nhé.

/XÍU MẠI THỊT VIÊN/

Nguyên liệu:

200gr thịt heo xay

100gr tôm nõn

2 miếng bánh gối

Hành lá xắt nhỏ

1/2 củ hành tây

2-3 cái nấm hương tươi

1/2 củ đậu xắt nhỏ

Sữa tươi không đường

6 trái cà chua to + 1/2 củ hành tây

Cách làm:



- Xay nhuyễn thịt lợn + tôm nõn + gia vị (hạt nêm, hành lá, nước mắm , đường, hạt tiêu, 1/2 củ hành tây) + sữa tươi + 2 miếng bánh mì gối.

- Trộn củ đậu và nấm hương tươi xắt nhỏ vào

- Lấy muỗng chia từng miếng rồi nặn tròn

- Nặn đều thịt áo 1 lớp dầu mỏng bên ngoài viên thịt khi nặn rồi đặt lên khay nướng/ nồi chiên không dầu trong 15 phút thay vì rán chảo dầu.

- Xốt cà chua: phi hành tây rồi xắt cà chua vào đảo đều nêm gia vị đường mắm hạt nêm và cả dầu điều đỏ cho màu đẹp. Thêm chút nước đun liu riu cho nhừ cà chua.

- Trút thịt viên nướng vào hỗn hợp xốt cà đun nhỏ lửa cho cặn dần nước sệt lại là được

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ha Phuong Le

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xiu-mai-chen-cham-banh-mi-mon-ngon-cho-ngay-cuoi-tuan-453591.html