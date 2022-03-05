Ốc bươu nhồi thịt chấm mắm gừng - Xế chiều ăn vặt món này là nhức 'nách' liền!

Làm ốc bươu hấp sả thơm nức mũi

ỐC BƯƠU NHỒI THỊT

Nguyên liệu:

1kg thịt ốc bươu

700gr thịt ba chỉ

1 quả trứng gà

1 bó sả

1 củ gừng nhỏ

Tắc, lá chanh

Ớt, tiêu xanh

Gia vị: muối, hạt nêm, tiêu, đường, mắm

Cách làm:

- Ốc mua về ngâm với nước gạo nửa ngày. Rửa sạch lại rồi luộc với gừng, sả, lá chanh.

- Khều thịt ốc ra, chà xát lại với chanh và muối nhiều lần cho hết nhớt, sau đó băm nhuyễn

- Xay thịt nhuyễn với gia vị và một quả trứng. Sau đó trộn với thịt ốc đã băm, cùng gừng băm và tiêu xanh, ớt xắt lát.

- Đeo bao tay vào và nhồi thật đều để hỗn hợp hoà quyện và dẻo mịn, thì chả sẽ dai ngon.

- Nhồi hỗn hợp vào vỏ ốc, chèn thêm cọng sả để dễ lấy chả ra.

- Xếp ốc vào giỏ hấp, cho vào nồi áp suất, chọn chế độ đun sôi trong 15-20 phút

- Nước chấm: sả thái mỏng, ớt xắt lát, gừng băm nhuyễn, tắc thái mỏng, lá chanh xắt thật nhỏ. Trộn tất cả lại và pha với nước mắm, đường, nước cốt tắc cho vừa khẩu vị.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

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