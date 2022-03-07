Nấm nướng rau củ - Vừa healthy lại không bị ngấy dầu mỡ!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 17:00

Làm nấm nướng rau củ ăn cơm trưa

NẤM NƯỚNG CỦ QUẢ

Nấm nướng rau củ - Vừa healthy lại không bị ngấy dầu mỡ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 80gr nấm đông cô tươi
  • 1/2 trái ớt chuông đỏ - xanh
  • 5 trái bắp non bao tử
  • 1 củ hành tây
  • 1 củ cà rốt 

Xốt nướng:

  • 3 nhánh tỏi nhỏ
  • 1 nhánh sả to
  • 2-3 muỗng canh nước tương
  • 1 muỗng canh dầu hào
  • 1 muỗng canh tương ớt 
  • 1/2 muỗng canh dầu mè
  • Giấy bạc

Cách làm:

- Nấm đông cô tươi rửa sạch rồi khía trên mũ nấm cho đẹp và ngấm xốt hơn.

- Ớt chuông và hành tây thái miếng vuông, bắp non và cà rốt thái miếng dọc.

- Tỏi và sả đập dập cho thơm, không cần băm nhỏ. Sả sau khi đập dập thì cắt khúc.

- Tất cả nguyên liệu cho vào bát, ướp với nước tương, dầu hào chay, tương ớt, dầu mè. Trộn đều rồi để nghỉ khoảng 10 phút.

 

Nấm nướng rau củ - Vừa healthy lại không bị ngấy dầu mỡ! - Ảnh 2

 

- Cho hỗn hợp nấm cùng rau củ lên giấy bạc, gói lại kín rồi cho vào nồi, set nhiệt độ 200 độ c trong vòng 25 phút

 

Nấm nướng rau củ - Vừa healthy lại không bị ngấy dầu mỡ! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Liên Liên

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