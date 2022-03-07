Nấm nướng rau củ - Vừa healthy lại không bị ngấy dầu mỡ!

Làm nấm nướng rau củ ăn cơm trưa
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NẤM NƯỚNG CỦ QUẢ
Nguyên liệu:
- 80gr nấm đông cô tươi
- 1/2 trái ớt chuông đỏ - xanh
- 5 trái bắp non bao tử
- 1 củ hành tây
- 1 củ cà rốt
Xốt nướng:
- 3 nhánh tỏi nhỏ
- 1 nhánh sả to
- 2-3 muỗng canh nước tương
- 1 muỗng canh dầu hào
- 1 muỗng canh tương ớt
- 1/2 muỗng canh dầu mè
- Giấy bạc
Cách làm:
- Nấm đông cô tươi rửa sạch rồi khía trên mũ nấm cho đẹp và ngấm xốt hơn.
- Ớt chuông và hành tây thái miếng vuông, bắp non và cà rốt thái miếng dọc.
- Tỏi và sả đập dập cho thơm, không cần băm nhỏ. Sả sau khi đập dập thì cắt khúc.
- Tất cả nguyên liệu cho vào bát, ướp với nước tương, dầu hào chay, tương ớt, dầu mè. Trộn đều rồi để nghỉ khoảng 10 phút.
- Cho hỗn hợp nấm cùng rau củ lên giấy bạc, gói lại kín rồi cho vào nồi, set nhiệt độ 200 độ c trong vòng 25 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Liên Liên