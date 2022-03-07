Nấm nướng rau củ - Vừa healthy lại không bị ngấy dầu mỡ!

Làm nấm nướng rau củ ăn cơm trưa

NẤM NƯỚNG CỦ QUẢ

Nguyên liệu:

80gr nấm đông cô tươi

1/2 trái ớt chuông đỏ - xanh

5 trái bắp non bao tử

1 củ hành tây

1 củ cà rốt

Xốt nướng:

3 nhánh tỏi nhỏ

1 nhánh sả to

2-3 muỗng canh nước tương

1 muỗng canh dầu hào

1 muỗng canh tương ớt

1/2 muỗng canh dầu mè

Giấy bạc

Cách làm:



- Nấm đông cô tươi rửa sạch rồi khía trên mũ nấm cho đẹp và ngấm xốt hơn.

- Ớt chuông và hành tây thái miếng vuông, bắp non và cà rốt thái miếng dọc.

- Tỏi và sả đập dập cho thơm, không cần băm nhỏ. Sả sau khi đập dập thì cắt khúc.

- Tất cả nguyên liệu cho vào bát, ướp với nước tương, dầu hào chay, tương ớt, dầu mè. Trộn đều rồi để nghỉ khoảng 10 phút.

- Cho hỗn hợp nấm cùng rau củ lên giấy bạc, gói lại kín rồi cho vào nồi, set nhiệt độ 200 độ c trong vòng 25 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Liên Liên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-nuong-rau-cu-vua-healthy-lai-khong-bi-ngay-dau-mo-453944.html