Lẩu bò nhúng me chua ngọt - Lai rai cuối tuần bên gia đình hết ý luôn!

Món ngon mỗi ngày 06/03/2022 16:43

Làm lẩu bò ngọt thịt, chua chua vị nước dùng

LẨU BÒ NHÚNG ME

Lẩu bò nhúng me chua ngọt - Lai rai cuối tuần bên gia đình hết ý luôn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 0.5kg thịt bò thăn
  • Rau thơm các loại: húng trắng, húng quế, thơm, khế, chuối...
  • Mắm nêm
  • Me hạt
  • Nước dừa tươi
  • Mè rang
  • Rau nhúng lẩu: nấm kim châm, tần ô, cải thảo
  • Gia vị: muối, nước mắm, đường phèn, tỏi, hành củ

Cách làm:

- Rau thơm các loại rửa sạch và ngâm nước muối, để ăn kèm thịt bò.

- Mắm nêm lọc bỏ cặn rồi nấu cùng đường, tỏi cho hòa quyện rồi tắt bếp, thêm thơm cắt nhuyễn và ớt.

- Cải thảo, tần ô, nấm kim châm... rửa sạch, để nhúng lẩu.

- Phần thịt bò thái mỏng, trộn đều với chút dầu mè, dầu hào rồi xếp ra dĩa, rắc mè rang lên trên.

- Ngâm me hột trong nước sôi vào dầm nhuyễn lọc lấy nước cốt.

- Tỏi, hành băm nhỏ và phi thơm rồi cho phần nước dừa tươi vào, thêm cốt me. Nêm nếm đường phèn, muối, nước mắm cho vừa khẩu vị chua ngọt

- Múc phần nước dùng vào, thêm hành tây thái khoanh tròn, thơm thái lát và rắc mè rang lên trên.

- Nước lẩu dùng nhúng thịt bò chín tái, cuốn rau thơm và chấm kèm mắm nêm. Phần nước dùng về sau nhúng rau, nấm để chan ăn cùng bún.

 

Lẩu bò nhúng me chua ngọt - Lai rai cuối tuần bên gia đình hết ý luôn! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Xu Li

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