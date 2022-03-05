Gà hấp kim chi dai dai ngọt thịt, xen lẫn vị kim chi chua chua - Ngon 'nhức nách' luôn!

Làm gà hấp kim chi - sự kết hợp tuyệt vời

LẠ MIỆNG VỚI MÓN GÀ HẤP KIM CHI

Nguyên liệu:

¼ con gà

300gr kim chi

Gia vị

Cách làm:



- Làm sạch gà

- Làm hỗn hợp ướp

- Dùng phần nước của kim chi, pha cùng một ít nước lọc sao cho hỗn hợp nước khoản ¾ chén ăn cơm.

- Nêm vào 1 muỗng café đường, ½ muỗng café muối, ½ muỗng café hạt nêm, ½ muỗng café bột ngọt, 2 muỗng café tương ớt.

- Xoa bóp gà và ướp gà trong khoảng 30 phút.

- Hấp gà

- Cho một lớp giấy bạc vào đáy nồi.

- Lóc một lớp kim chi, rồi cho gà lên lớp kim chi đó.

- Cho nước ướp vào trong nồi.

- Cho một lớp kim chi lên trên miếng gà.

- Dùng giấy bạc có đâm vài lỗ đậy lên miệng nồi. Đậy nắp và hấp.

- Bật lửa lớn trong khoảng 2 phút, sau đó hạ lửa cực nhỏ để hấp. Hấp trong vòng 30 phút thì gà chính.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-hap-kim-chi-dai-dai-ngot-thit-xen-lan-vi-kim-chi-chua-chua-ngon-nhuc-nach-luon-453661.html