Gà hấp kim chi dai dai ngọt thịt, xen lẫn vị kim chi chua chua - Ngon 'nhức nách' luôn!

Làm gà hấp kim chi - sự kết hợp tuyệt vời
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LẠ MIỆNG VỚI MÓN GÀ HẤP KIM CHI
Nguyên liệu:
- ¼ con gà
- 300gr kim chi
- Gia vị
Cách làm:
- Làm sạch gà
- Làm hỗn hợp ướp
- Dùng phần nước của kim chi, pha cùng một ít nước lọc sao cho hỗn hợp nước khoản ¾ chén ăn cơm.
- Nêm vào 1 muỗng café đường, ½ muỗng café muối, ½ muỗng café hạt nêm, ½ muỗng café bột ngọt, 2 muỗng café tương ớt.
- Xoa bóp gà và ướp gà trong khoảng 30 phút.
- Hấp gà
- Cho một lớp giấy bạc vào đáy nồi.
- Lóc một lớp kim chi, rồi cho gà lên lớp kim chi đó.
- Cho nước ướp vào trong nồi.
- Cho một lớp kim chi lên trên miếng gà.
- Dùng giấy bạc có đâm vài lỗ đậy lên miệng nồi. Đậy nắp và hấp.
- Bật lửa lớn trong khoảng 2 phút, sau đó hạ lửa cực nhỏ để hấp. Hấp trong vòng 30 phút thì gà chính.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi