Ốc hương xốt bơ tỏi - Cuối tuần lai rai món ốc siêu đỉnh với hội chị em!

Làm ốc hương siêu ngon, siêu cuốn

Ốc hương xốt bơ tỏi

Nguyên liệu:

500gr ốc hương

1 nhánh gừng

3 cây sả

Tỏi

Ớt chỉ thiên

Hành tím

3 muỗng canh nước mắm

1.5 muỗng canh tương ớt

3 muỗng canh đường

3 muỗng canh nước lọc

1.2 muỗng cafe bột ngọt

2 muỗng cafe bơ Tường An / Meizan

Dưa leo, rau răm

Bánh mì

Cách làm:

- Ốc hương rửa sạch

- Sau đó ngâm nước, cắt vào thau 5 trái ớt, khuấy đều, ngâm trong 2 tiếng cho ốc nhả cát.

- Sau khi ngâm xong, rửa sạch ốc lại với nước rồi vớt ra rổ.

- Gừng xắt lát, sả cây cắt khúc rồi đập dập, xếp 1/2 gừng sả dưới đáy nồi, cho ốc lên trên rồi cho phần gừng sả còn lại lên trên mặt, cho vào nửa chén nước bắt lên bếp cho lửa vừa rồi đậy nắp luộc ốc trong 10 phút.

- Sau đó vớt ốc ra xả lại với nước lạnh cho sạch rồi để ráo, gỡ bỏ mài ốc.

- Băm nhuyễn nửa củ tỏi rồi phi vàng lên, vớt ra chén

- Pha nước mắm, đường, nước, tương ớt, bột ngọt thành hỗn hợp nước xốt

- Băm nhỏ 3 tép tỏi, 2 củ hành tím, cho bơ vào chảo dầu phi tỏi lúc nãy cho bơ tan => rồi cho vài tép tỏi nguyên, hành tỏi băm vào phi vàng thơm lên, đổ hỗn hợp nước xốt vào, xắt thêm 2 trái ớt vào, sốt hơi sánh lại cho ốc đã luộc vào đảo đều 3 phút cho ốc thấm xốt rồi cho ra đĩa.

- Rắc tỏi phi đã phi lúc nãy lên mặt.

- Ăn kèm với bánh mì, rau răm, dưa leo

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Elisaveta Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/oc-huong-xot-bo-toi-cuoi-tuan-lai-rai-mon-oc-sieu-dinh-voi-hoi-chi-em-453790.html