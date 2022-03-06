Bò kho bánh mì ăn ngày cuối tuần - Đổi khẩu vị, lại càng ngon hơn khi do mẹ nấu!

Làm bò kho ăn thôi nào

BÒ KHO

Nguyên liệu:

2kg bò vụng

0.5kg bò viên

2 muỗng cafe ngũ vị hương

300gr tương cà

400gr đường phèn

3.5 lít nước lọc

3 muỗng ăn cơm sate tôm

Sả cắt khúc đập dập, hành tím, tỏi, gừng.

Hoa hồi, quế

Cách làm:

- Bò vụng sau khi rửa sạch, luộc sơ khoảng 5 phút với gừng, ít hoa hồi rồi tiếp tục rửa sạch để ráo.

- Phi thơm hành tím, tỏi sả băm sau đó cho bò vào xào săn rồi tắt bếp

- Ướp bò:

Ngũ vị hương

Tương cà, sate tôm

Đường phèn, 1 muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng muối

50gr hồi, quế nướng, gừng

- Ướp khoảng 1 tiếng cho ngấm gia vị

- Cho nước vừa ngập bò khoảng xâm xấp. Sau khi hỗn hợp sôi, vớt bọt và cho vào nồi ủ. Ủ khoảng 5-6 tiếng cho bò vừa mềm tới nhưng vẫn giữ được độ dai, giòn.

- Sau đó cho ra 1 cái nồi khác, thả thêm ít cà rốt, thêm bò viên và nêm nếm lại khẩu vị gia đình

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-kho-banh-mi-an-ngay-cuoi-tuan-doi-khau-vi-lai-cang-ngon-hon-khi-do-me-nau-453857.html