Bò kho bánh mì ăn ngày cuối tuần - Đổi khẩu vị, lại càng ngon hơn khi do mẹ nấu!

Món ngon mỗi ngày 06/03/2022 18:00

Làm bò kho ăn thôi nào

BÒ KHO

Bò kho bánh mì ăn ngày cuối tuần - Đổi khẩu vị, lại càng ngon hơn khi do mẹ nấu! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2kg bò vụng
  • 0.5kg bò viên
  • 2 muỗng cafe ngũ vị hương
  • 300gr tương cà 
  • 400gr đường phèn
  • 3.5 lít nước lọc
  • 3 muỗng ăn cơm sate tôm
  • Sả cắt khúc đập dập, hành tím, tỏi, gừng. 
  • Hoa hồi, quế

Cách làm:

- Bò vụng sau khi rửa sạch, luộc sơ khoảng 5 phút với gừng, ít hoa hồi rồi tiếp tục rửa sạch để ráo.

- Phi thơm hành tím, tỏi sả băm sau đó cho bò vào xào săn rồi tắt bếp

- Ướp bò:

  • Ngũ vị hương
  • Tương cà, sate tôm
  • Đường phèn, 1 muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng muối
  • 50gr hồi, quế nướng, gừng

- Ướp khoảng 1 tiếng cho ngấm gia vị

- Cho nước vừa ngập bò khoảng xâm xấp. Sau khi hỗn hợp sôi, vớt bọt và cho vào nồi ủ. Ủ khoảng 5-6 tiếng cho bò vừa mềm tới nhưng vẫn giữ được độ dai, giòn.

- Sau đó cho ra 1 cái nồi khác, thả thêm ít cà rốt, thêm bò viên và nêm nếm lại khẩu vị gia đình

 

Bò kho bánh mì ăn ngày cuối tuần - Đổi khẩu vị, lại càng ngon hơn khi do mẹ nấu! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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