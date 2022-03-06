Bò kho bánh mì ăn ngày cuối tuần - Đổi khẩu vị, lại càng ngon hơn khi do mẹ nấu!

Làm bò kho ăn thôi nào
- Cháo ếch nhà làm - Cay cay nồng nồng, ấm đượm tình thương!
- Tôm rang me - Món ăn chơi 'bắt' cơm, 'bén' mồi không thể tuyệt vời hơn!
BÒ KHO
Nguyên liệu:
- 2kg bò vụng
- 0.5kg bò viên
- 2 muỗng cafe ngũ vị hương
- 300gr tương cà
- 400gr đường phèn
- 3.5 lít nước lọc
- 3 muỗng ăn cơm sate tôm
- Sả cắt khúc đập dập, hành tím, tỏi, gừng.
- Hoa hồi, quế
Cách làm:
- Bò vụng sau khi rửa sạch, luộc sơ khoảng 5 phút với gừng, ít hoa hồi rồi tiếp tục rửa sạch để ráo.
- Phi thơm hành tím, tỏi sả băm sau đó cho bò vào xào săn rồi tắt bếp
- Ướp bò:
- Ngũ vị hương
- Tương cà, sate tôm
- Đường phèn, 1 muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng muối
- 50gr hồi, quế nướng, gừng
- Ướp khoảng 1 tiếng cho ngấm gia vị
- Cho nước vừa ngập bò khoảng xâm xấp. Sau khi hỗn hợp sôi, vớt bọt và cho vào nồi ủ. Ủ khoảng 5-6 tiếng cho bò vừa mềm tới nhưng vẫn giữ được độ dai, giòn.
- Sau đó cho ra 1 cái nồi khác, thả thêm ít cà rốt, thêm bò viên và nêm nếm lại khẩu vị gia đình
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen