Chả ốc lá lốt đơn giản, nhưng ăn dễ 'cuốn' lắm nha!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 08:32

Làm chả ốc ăn cơm, ăn chơi đều thích mê

CHẢ ỐC CUỐN LÁ LỐT

Chả ốc lá lốt đơn giản, nhưng ăn dễ 'cuốn' lắm nha! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt nạc dăm/ ba chỉ
  • Thịt ốc
  • Lá lốt
  • Nấm mèo
  • Nấm hương
  • Sả, hành tím
  • Gia vị: hạt nêm, tiêu, ớt bột, muối, dầu hào

Cách làm:

- Thịt thái nhỏ băm/ xay nhuyễn.

- Nấm mèo, nấm hương ngâm nở, rửa sạch và băm nhuyễn.

- Lá lốt một ít thái nhỏ để trộn chung với chả, còn lại để nguyên để cuốn chả.

- Sả, hành tím băm nhuyễn.

- Thịt ốc ngâm nước gạo và ớt 3-4 tiếng, rửa sạch lại với muối nhiều lần. Băm vừa phải để chả khi ăn có độ giòn của thịt ốc.

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu, nêm nếm gia vị cho vừa khẩu vị gia đình

- Cuối cùng thì lấy lá lốt cuốn lại 

 

Chả ốc lá lốt đơn giản, nhưng ăn dễ 'cuốn' lắm nha! - Ảnh 2

 

- Xếp chả cuốn vào khay cho vào nồi chiên không dầu và nướng 180 độ trong 15 phút, thêm 5 phút trong 200 độ cho vàng ngon

Chả ốc lá lốt đơn giản, nhưng ăn dễ 'cuốn' lắm nha! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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