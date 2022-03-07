Chả ốc lá lốt đơn giản, nhưng ăn dễ 'cuốn' lắm nha!

Làm chả ốc ăn cơm, ăn chơi đều thích mê

CHẢ ỐC CUỐN LÁ LỐT

Nguyên liệu:

Thịt nạc dăm/ ba chỉ

Thịt ốc

Lá lốt

Nấm mèo

Nấm hương

Sả, hành tím

Gia vị: hạt nêm, tiêu, ớt bột, muối, dầu hào

Cách làm:



- Thịt thái nhỏ băm/ xay nhuyễn.

- Nấm mèo, nấm hương ngâm nở, rửa sạch và băm nhuyễn.

- Lá lốt một ít thái nhỏ để trộn chung với chả, còn lại để nguyên để cuốn chả.

- Sả, hành tím băm nhuyễn.

- Thịt ốc ngâm nước gạo và ớt 3-4 tiếng, rửa sạch lại với muối nhiều lần. Băm vừa phải để chả khi ăn có độ giòn của thịt ốc.

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu, nêm nếm gia vị cho vừa khẩu vị gia đình

- Cuối cùng thì lấy lá lốt cuốn lại

- Xếp chả cuốn vào khay cho vào nồi chiên không dầu và nướng 180 độ trong 15 phút, thêm 5 phút trong 200 độ cho vàng ngon

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-oc-la-lot-don-gian-nhung-an-de-cuon-lam-nha-453866.html