Chả ốc lá lốt đơn giản, nhưng ăn dễ 'cuốn' lắm nha!

Làm chả ốc ăn cơm, ăn chơi đều thích mê
- Cháo ếch nhà làm - Cay cay nồng nồng, ấm đượm tình thương!
- Tôm rang me - Món ăn chơi 'bắt' cơm, 'bén' mồi không thể tuyệt vời hơn!
CHẢ ỐC CUỐN LÁ LỐT
Nguyên liệu:
- Thịt nạc dăm/ ba chỉ
- Thịt ốc
- Lá lốt
- Nấm mèo
- Nấm hương
- Sả, hành tím
- Gia vị: hạt nêm, tiêu, ớt bột, muối, dầu hào
Cách làm:
- Thịt thái nhỏ băm/ xay nhuyễn.
- Nấm mèo, nấm hương ngâm nở, rửa sạch và băm nhuyễn.
- Lá lốt một ít thái nhỏ để trộn chung với chả, còn lại để nguyên để cuốn chả.
- Sả, hành tím băm nhuyễn.
- Thịt ốc ngâm nước gạo và ớt 3-4 tiếng, rửa sạch lại với muối nhiều lần. Băm vừa phải để chả khi ăn có độ giòn của thịt ốc.
- Trộn đều tất cả các nguyên liệu, nêm nếm gia vị cho vừa khẩu vị gia đình
- Cuối cùng thì lấy lá lốt cuốn lại
- Xếp chả cuốn vào khay cho vào nồi chiên không dầu và nướng 180 độ trong 15 phút, thêm 5 phút trong 200 độ cho vàng ngon
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy