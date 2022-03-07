Cơm chiên kim chi chua chua cay nhẹ - Ăn vào dễ 'cuốn', làm siêu đơn giản!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 08:30

Bí kíp món ngon - Cơm chiên kim chi

CƠM CHIÊN KIM CHI

Cơm chiên kim chi chua chua cay nhẹ - Ăn vào dễ 'cuốn', làm siêu đơn giản! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 quả trứng gà
  • 100gr kim chi
  • 200gr cơm nguội
  • 1/3 muỗng bột ngọt
  • 1 muỗng nước tương
  • 1/3 muỗng dầu mè
  • 1/2 muỗng tương ớt hàn
  • 1/3 muỗng tiêu
  • 2 muỗng dầu ăn
  • 1 miếng chả cá/ xúc xích
  • Đầu hành boaro/ đầu hành lá

Cách làm:

- Kim chi xắt hạt lựu.

- Đầu hành baro rửa sạch, thái lát chéo.

- Chả cá xắt hạt lựu.

- Đặt chảo lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào. Dầu nóng thì đập trứng cho vào ốp la rồi gắp ra đĩa.

- Cho thêm 1 muỗng dầu ăn vào, dầu nóng thì cho hành vào phi thơm trên lửa lớn khoảng 30 giây thì cho kim chi + chả cá xắt lựu vào xào khoảng 1 phút.

- Tiếp đến cho 200gr cơm nguội + 1/3 muỗng bột ngọt + 1 muỗng nước tương + 1/3 muỗng dầu mè + 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc vào rang thêm 3 phút. Sau đó cho 1/3 muỗng tiêu vào rang thêm 30 giây thì tắt bếp.

- Cho cơm ra đĩa và đặt trứng ốp la lên trên. Thưởng thức khi còn nóng

 

Cơm chiên kim chi chua chua cay nhẹ - Ăn vào dễ 'cuốn', làm siêu đơn giản! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy

 

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