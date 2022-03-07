Cơm chiên kim chi chua chua cay nhẹ - Ăn vào dễ 'cuốn', làm siêu đơn giản!

Bí kíp món ngon - Cơm chiên kim chi

CƠM CHIÊN KIM CHI

Nguyên liệu:

1 quả trứng gà

100gr kim chi

200gr cơm nguội

1/3 muỗng bột ngọt

1 muỗng nước tương

1/3 muỗng dầu mè

1/2 muỗng tương ớt hàn

1/3 muỗng tiêu

2 muỗng dầu ăn

1 miếng chả cá/ xúc xích

Đầu hành boaro/ đầu hành lá

Cách làm:

- Kim chi xắt hạt lựu.

- Đầu hành baro rửa sạch, thái lát chéo.

- Chả cá xắt hạt lựu.

- Đặt chảo lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào. Dầu nóng thì đập trứng cho vào ốp la rồi gắp ra đĩa.

- Cho thêm 1 muỗng dầu ăn vào, dầu nóng thì cho hành vào phi thơm trên lửa lớn khoảng 30 giây thì cho kim chi + chả cá xắt lựu vào xào khoảng 1 phút.

- Tiếp đến cho 200gr cơm nguội + 1/3 muỗng bột ngọt + 1 muỗng nước tương + 1/3 muỗng dầu mè + 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc vào rang thêm 3 phút. Sau đó cho 1/3 muỗng tiêu vào rang thêm 30 giây thì tắt bếp.

- Cho cơm ra đĩa và đặt trứng ốp la lên trên. Thưởng thức khi còn nóng

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/com-chien-kim-chi-chua-chua-cay-nhe-an-vao-de-cuon-lam-sieu-don-gian-453872.html