Cơm chiên kim chi chua chua cay nhẹ - Ăn vào dễ 'cuốn', làm siêu đơn giản!

Bí kíp món ngon - Cơm chiên kim chi
- Đổi gió với món Gà hầm sả mềm 'rệu' - Ăn kèm cơm nóng hay bún đều hợp!
- Bò một nắng xốt mắm me - nhấm nháp trong ngày nghỉ là hết sảy!
CƠM CHIÊN KIM CHI
Nguyên liệu:
- 1 quả trứng gà
- 100gr kim chi
- 200gr cơm nguội
- 1/3 muỗng bột ngọt
- 1 muỗng nước tương
- 1/3 muỗng dầu mè
- 1/2 muỗng tương ớt hàn
- 1/3 muỗng tiêu
- 2 muỗng dầu ăn
- 1 miếng chả cá/ xúc xích
- Đầu hành boaro/ đầu hành lá
Cách làm:
- Kim chi xắt hạt lựu.
- Đầu hành baro rửa sạch, thái lát chéo.
- Chả cá xắt hạt lựu.
- Đặt chảo lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào. Dầu nóng thì đập trứng cho vào ốp la rồi gắp ra đĩa.
- Cho thêm 1 muỗng dầu ăn vào, dầu nóng thì cho hành vào phi thơm trên lửa lớn khoảng 30 giây thì cho kim chi + chả cá xắt lựu vào xào khoảng 1 phút.
- Tiếp đến cho 200gr cơm nguội + 1/3 muỗng bột ngọt + 1 muỗng nước tương + 1/3 muỗng dầu mè + 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc vào rang thêm 3 phút. Sau đó cho 1/3 muỗng tiêu vào rang thêm 30 giây thì tắt bếp.
- Cho cơm ra đĩa và đặt trứng ốp la lên trên. Thưởng thức khi còn nóng
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy