Sự kết hợp lạ nhưng ngon không tưởng giữa lươn và ếch - Món cơm lươn ếch cho ngày chưa biết nấu gì đây?

Món ngon mỗi ngày 05/03/2022 14:57

Làm cơm lươn với ếch xào ăn tối

CƠM LƯƠN ẾCH

Sự kết hợp lạ nhưng ngon không tưởng giữa lươn và ếch - Món cơm lươn ếch cho ngày chưa biết nấu gì đây? - Ảnh 1
  • Sơ chế:

- Sơ chế lươn và ếch thật sạch với bột năng/ bột mì, rửa lại cho bớt nhớt

- Ướp ếch và lươn với dầu hào, gừng thái lát, nước tương, hắc xì dầu, xíu bột ngũ vị hương, rượu nấu ăn, tiêu trắng và đường.

 

Sự kết hợp lạ nhưng ngon không tưởng giữa lươn và ếch - Món cơm lươn ếch cho ngày chưa biết nấu gì đây? - Ảnh 2

 

- Lạp xưởng thái lát, nấm đông cô rửa sạch và ngâm nước nóng, trứng muối đem luộc, cải thìa rửa sạch và luộc.

  • Cách làm:

- Cho ít dầu vào chảo, cho vài lát tỏi vào phi thơm, khi tỏi đã ngả vàng thì cho lươn ếch đã ướp vào đảo đều cho chín, có thể cho thêm xíu nước nếu hơi khô. Đảo đến khi gần chín thì cho nấm đông cô vào đảo đến khi chín.

- Cho cơm vào nồi, cho nước bằng 2/3 lượng nước bình thường hay nấu. Pha hỗn hợp gồm dầu hào + nước tương + đường cho vào nấu cùng cơm. Khi cơm sôi gần chín thì cho lạp xưởng vào hấp cùng.

- Trình bày cơm: cho cơm ra tô, cho lươn ếch vào 1 bên, cải thìa luộc, trứng muối luộc chẻ làm đôi. Thêm hành tím phi vào giữa nếu thích

 

Sự kết hợp lạ nhưng ngon không tưởng giữa lươn và ếch - Món cơm lươn ếch cho ngày chưa biết nấu gì đây? - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Sâu Rau Béo Ú

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