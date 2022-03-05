Chè dừa dầm siêu hot hit - Nổi cồn một thời giữa Sài Gòn hoa lệ!

Làm chè dừa dầm Hải Phòng ăn vui miệng cho ngày cuối tuần xôm tụ.

CHÈ DỪA DẦM HẢI PHÒNG

Nguyên liệu:

Thạch dừa:

6gr bột rau Câu con cá dẻo

80gr đường

700gr nước dừa

35gr nước cốt dừa

35gr kem béo thực vật rich lùn/ whipping cream

Trân châu:

200gr trân châu

20gr đường

Dừa non:

400gr dừa non

30gr đường

Nước cốt dừa:

40gr đường

20gr sữa tươi

120gr nước dừa tươi

Muối

300gr nước cốt dừa

30gr sữa đặc

35gr kem béo thực vật

30gr bột cốt dừa

Cách làm:

Làm thạch dừa:

- Trộn đường với bột rau câu rồi đổ từ từ vào nước dừa đun sôi, vừa đổ vừa khuấy

- Giảm nhỏ lửa đun tiếp 3-5 phút

- Đổ 1 nửa vào hộp làm phần thạch trong rồi cho thêm 35gr kem rich, 35gr nước cốt dừa để làm thạch trắng, đổ ra khuôn để nguội

- Để ngăn mát trong 1 tiếng

- Bỏ ra cắt thạch, có thể dùng dụng cụ bào hoa quả để bào thạch/ cắt theo ý thích

Luộc trân châu:

- Trân châu luộc cho vào nồi nước đun sôi, chờ trân châu nổi lên, đậy vung luộc 30 phút

- Luộc xong đậy vung ủ 20 phút

- Vớt trân châu ra để nguội, rửa với nước sạch cho hết nhớt, cho thêm đường vào trộn đều

Nước cốt dừa:

- Cho các nguyên liệu trừ rich lùn vào nồi đun sôi lăn tăn rồi cho kem béo rich lùn vào khuấy đều, cho thêm 5gr bột năng đã hoà với 20gr nước khuấy đều, sôi lăn tăn thì tắt bếp để nguội

Sên dừa non:

- Rửa sạch dừa non, trần với nước sôi

- Rửa lại bằng nước rồi cho đường vào sên tầm 10 phút, không để dừa bị khô

- Trình bày: cho lần lượt dừa non, thạch trắng, thạch trong, trân châu, nước cốt, cho thêm dừa tươi và dừa khô cho ngon là xong rồi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dung Bùi

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