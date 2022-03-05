Chè dừa dầm siêu hot hit - Nổi cồn một thời giữa Sài Gòn hoa lệ!

Món ngon mỗi ngày 05/03/2022 09:30

Làm chè dừa dầm Hải Phòng ăn vui miệng cho ngày cuối tuần xôm tụ.

CHÈ DỪA DẦM HẢI PHÒNG

Chè dừa dầm siêu hot hit - Nổi cồn một thời giữa Sài Gòn hoa lệ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Thạch dừa:

  • 6gr bột rau Câu con cá dẻo
  • 80gr đường
  • 700gr nước dừa
  • 35gr nước cốt dừa
  • 35gr kem béo thực vật rich lùn/ whipping cream

Trân châu:

  • 200gr trân châu
  • 20gr đường

Dừa non:

  • 400gr dừa non
  • 30gr đường

Nước cốt dừa:

  • 40gr đường
  • 20gr sữa tươi
  • 120gr nước dừa tươi
  • Muối
  • 300gr nước cốt dừa
  • 30gr sữa đặc
  • 35gr kem béo thực vật
  • 30gr bột cốt dừa

Cách làm:

  • Làm thạch dừa:

- Trộn đường với bột rau câu rồi đổ từ từ vào nước dừa đun sôi, vừa đổ vừa khuấy

- Giảm nhỏ lửa đun tiếp 3-5 phút

- Đổ 1 nửa vào hộp làm phần thạch trong rồi cho thêm 35gr kem rich, 35gr nước cốt dừa để làm thạch trắng, đổ ra khuôn để nguội

- Để ngăn mát trong 1 tiếng

- Bỏ ra cắt thạch, có thể dùng dụng cụ bào hoa quả để bào thạch/ cắt theo ý thích

  • Luộc trân châu:

- Trân châu luộc cho vào nồi nước đun sôi, chờ trân châu nổi lên, đậy vung luộc 30 phút

- Luộc xong đậy vung ủ 20 phút

- Vớt trân châu ra để nguội, rửa với nước sạch cho hết nhớt, cho thêm đường vào trộn đều

  • Nước cốt dừa:

- Cho các nguyên liệu trừ rich lùn vào nồi đun sôi lăn tăn rồi cho kem béo rich lùn vào khuấy đều, cho thêm 5gr bột năng đã hoà với 20gr nước khuấy đều, sôi lăn tăn thì tắt bếp để nguội

  • Sên dừa non:

- Rửa sạch dừa non, trần với nước sôi

- Rửa lại bằng nước rồi cho đường vào sên tầm 10 phút, không để dừa bị khô

- Trình bày: cho lần lượt dừa non, thạch trắng, thạch trong, trân châu, nước cốt, cho thêm dừa tươi và dừa khô cho ngon là xong rồi

 

Chè dừa dầm siêu hot hit - Nổi cồn một thời giữa Sài Gòn hoa lệ! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Dung Bùi

Từ khóa:   Những món ăn ngon chè dừa non lá nếp cafe dừa hải phòng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ