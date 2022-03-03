Làm xốt bông lan trứng muối siêu béo ngậy, ngon ngất ngây!

Nấu xốt bông lan trứng muối, dùng làm bánh siêu ngon

Cách làm XỐT DẦU TRỨNG và XỐT PHOMAI siêu nhanh và dễ dàng

XỐT DẦU TRỨNG:

Nguyên liệu:

1 lòng đỏ

15gr đường

1/2 muỗng cafe nước cốt chanh

Muối

80ml dầu ăn

Cách làm:

- Cho tất cả nguyên liệu trừ dầu ăn vào bát khuấy đều, sau đó đặt bát lên nồi nước nóng, khuấy trứng liên tục trong khoảng 1 phút để tiệt trùng.

- Dùng ngón tay kiểm tra, khi thấy trứng bắt đầu ấm nóng thì lập tức bỏ bát ra.

- Cho từng muỗng dầu ăn vào khuấy đều.

Lưu ý: lúc đầu chỉ cho từng thìa dầu ăn nhỏ, trộn đến khi dầu ăn hoà quyện vào trứng rồi mới cho thìa tiếp theo.

- Càng cho dầu ăn trứng sẽ càng đậm màu và đặc dần lại. Cho dầu đến khi Xốt đạt độ đặc như mong muốn.

XỐT PHOMAI:

Nguyên liệu:

1 lòng đỏ

100gr sữa tươi không đường

30gr đường

10gr bột bắp

100gr cream cheese

Cách làm:

- Trộn đều lòng đỏ, đường và bột bắp, sau đó đun ấm sữa tươi rồi đổ vào khuấy đều.

- Cho hỗn hợp vào nồi đun nhỏ lửa, khuấy đều đến khi hỗn hợp sánh mịn lại, sau đó đổ ra bát, bọc kín lại và để nguội.

- Tán nhuyễn cream cheese sau đó trộn đều với kem trứng lúc nãy. Có thể dùng máy đánh trứng/ máy xay trộn cho kem mịn.

- Xốt Dầu Trứng và Xốt Phomai có thể dùng cho nhiều loại bánh, như bông lan trứng muối, bánh mì phomai bơ tỏi, bánh mì cuộn chà bông, bánh mì nhân phomai chảy, và rất rất nhiều món ngon khác

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb KEm BoNg

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-xot-bong-lan-trung-muoi-sieu-beo-ngay-ngon-ngat-ngay-453187.html