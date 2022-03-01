Bánh xu xê miền Tây - Món ngon đậm chất miền quê thân yêu!

Nhân bánh bùi bùi, bên ngoài dẻo dẻo ngọt dịu.

BÁNH XU XÊ NHÂN HOA ĐẬU

Nguyên liệu:

85gr bột năng

45gr đường

50ml nước màu

135ml nước lọc

Cách làm:

- Trộn tất cả các nguyên liệu cho thật tan.

- Cho nước bột vào khuôn, thả nhân vào giữa khuôn và cho nước bột ngập mặt nhân.

- Sau đó hấp bánh. Đun sôi xửng hấp, cho bánh vào hấp đến khi chín.

- Chờ bánh nguội hẳn mới đóng gói.

- Dùng màng bọc thực phẩm gấp bốn cạnh lại thành hình vuông.

NHÂN BÁNH:

- Dùng đậu xanh, màu xanh thì thêm bột trà xanh khi sên đậu.

- Sau khi sên đậu xong, dùng khuôn bánh quy hoa đào đóng thành hình hoa.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mỡ Wasabi

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