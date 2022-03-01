Bánh xu xê miền Tây - Món ngon đậm chất miền quê thân yêu!

Nhân bánh bùi bùi, bên ngoài dẻo dẻo ngọt dịu.
- Panna cotta xoài chanh dây ngọt ngọt chua chua - Ăn một hũ là mát cả người!
- Cuối tuần chill chill một chút bánh ngọt - Mango Fendi cheesecake sẽ hoàn hảo hơn cho buổi xế này!
BÁNH XU XÊ NHÂN HOA ĐẬU
Nguyên liệu:
- 85gr bột năng
- 45gr đường
- 50ml nước màu
- 135ml nước lọc
Cách làm:
- Trộn tất cả các nguyên liệu cho thật tan.
- Cho nước bột vào khuôn, thả nhân vào giữa khuôn và cho nước bột ngập mặt nhân.
- Sau đó hấp bánh. Đun sôi xửng hấp, cho bánh vào hấp đến khi chín.
- Chờ bánh nguội hẳn mới đóng gói.
- Dùng màng bọc thực phẩm gấp bốn cạnh lại thành hình vuông.
- NHÂN BÁNH:
- Dùng đậu xanh, màu xanh thì thêm bột trà xanh khi sên đậu.
- Sau khi sên đậu xong, dùng khuôn bánh quy hoa đào đóng thành hình hoa.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Mỡ Wasabi