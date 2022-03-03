Chuối chiên nước cốt dừa - Béo béo, giòn rụm, ăn vào thích ngay!

Làm chuối chiên biến tấu nhé
- Bánh xu xê miền Tây - Món ngon đậm chất miền quê thân yêu!
- Bò một nắng xốt mắm me - nhấm nháp trong ngày nghỉ là hết sảy!
BÁNH CHUỐI CHIÊN CỐT DỪA
Nguyên liệu:
- 370gr bột gạo
- 35gr bột bắp
- 100gr bột mì
- 7gr bột nở
- Bột nghệ
- Mè
- 50gr đường
- 600-700ml nước lọc
Cách làm:
- Pha tất cả các hỗn hợp trên lại với nhau, lược qua rây nếu bột bị vón. Hỗn hợp bột sánh hơi đặc là được, pha loãng quá bột khó bám vào chuối.
- Bột pha xong để bột nghỉ 30 phút rồi đi chiên.
- Chiên nhiều dầu, dầu phải nóng già, khi bỏ chuối đã áo bột vào chiên thi hạ lửa vừa, chiên cho chuối vàng đều rồi vớt ra nhúng bột lần 2, chiên và đảo chuối liên tục để chuối phồng đều.
- Chiên xong vớt ra để ráo dầu, sử dụng lúc nóng ấm là ngon nhất.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tô Thiện Thành