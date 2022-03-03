Chuối chiên nước cốt dừa - Béo béo, giòn rụm, ăn vào thích ngay!

Làm chuối chiên biến tấu nhé

BÁNH CHUỐI CHIÊN CỐT DỪA

Nguyên liệu:

370gr bột gạo

35gr bột bắp

100gr bột mì

7gr bột nở

Bột nghệ

Mè

50gr đường

600-700ml nước lọc

Cách làm:



- Pha tất cả các hỗn hợp trên lại với nhau, lược qua rây nếu bột bị vón. Hỗn hợp bột sánh hơi đặc là được, pha loãng quá bột khó bám vào chuối.

- Bột pha xong để bột nghỉ 30 phút rồi đi chiên.

- Chiên nhiều dầu, dầu phải nóng già, khi bỏ chuối đã áo bột vào chiên thi hạ lửa vừa, chiên cho chuối vàng đều rồi vớt ra nhúng bột lần 2, chiên và đảo chuối liên tục để chuối phồng đều.

- Chiên xong vớt ra để ráo dầu, sử dụng lúc nóng ấm là ngon nhất.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tô Thiện Thành

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