Để dành ăn vặt, chill chill một bộ phim hay thì hết sảy - Tóp mỡ xóc mắm tỏi thơm lừng!

Món ngon mỗi ngày 08/03/2022 10:31

Làm tóp mỡ giòn béo, mặn mặn ngon hết ý

TÓP MỠ XÓC MẮM TỎI

Để dành ăn vặt, chill chill một bộ phim hay thì hết sảy - Tóp mỡ xóc mắm tỏi thơm lừng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Mỡ heo 
  • Tỏi
  • Ớt
  • Giấm
  • Gia vị: Nước mắm, đường, bột ngọt, hành tím

Cách làm:

- Rửa sạch mỡ bỏ lên luộn sơ với 1 muỗng canh giấm, đập dập 2 củ hành tím bỏ vào để khử mùi

- Luộc sơ rồi vớt ra để ráo, sau đó cắt hình vuông tùy ý

- Bỏ mỡ vừa cắt vào chảo thêm vào đó 1 muỗng cafe muối, 120ml nước lọc, đảo đều tay trên bếp để lửa lớn, đến khi nước rút hết, bắt đầu chảy mỡ ra.

 

Để dành ăn vặt, chill chill một bộ phim hay thì hết sảy - Tóp mỡ xóc mắm tỏi thơm lừng! - Ảnh 2

 

- Thấy mỡ săn lại hơi vàng thì vớt ra để vào giấy thấm dầu cho hết dầu

 

Để dành ăn vặt, chill chill một bộ phim hay thì hết sảy - Tóp mỡ xóc mắm tỏi thơm lừng! - Ảnh 3

 

- Tỏi, ớt băm nhuyễn, cho vào cái chảo mỡ còn nóng phi lên cho thơm, lọc dầu ra, để riêng tỏi ớt sang 1 bên

- Tóp mỡ vớt ra nãy đã nguội, tiếp tục cho vào chảo đảo tiếp thấy mỡ vàng là được, vớt ra để ráo dầu

- Phần nước xốt:

  • 2 muống canh nước mắm
  • 1,5 muỗng giấm
  • 2 muỗng tương ớt
  • 2 muỗng đường
  • 2 muỗng nước lọc
  • Ớt bột, tiêu

- Cho nước xốt lên chảo mở lửa nhỏ, đến khi xốt kẹo lại thì cho mỡ vào đảo đều nhanh tay tầm gần 1 phút, thấy đều thì cho tỏi ớt nãy phi thơm vào là xong.

- Để nguội và cho vào hộp cất ăn dần

 

Để dành ăn vặt, chill chill một bộ phim hay thì hết sảy - Tóp mỡ xóc mắm tỏi thơm lừng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trúc Mai Bùi

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