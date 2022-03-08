Để dành ăn vặt, chill chill một bộ phim hay thì hết sảy - Tóp mỡ xóc mắm tỏi thơm lừng!

- Rửa sạch mỡ bỏ lên luộn sơ với 1 muỗng canh giấm, đập dập 2 củ hành tím bỏ vào để khử mùi

- Luộc sơ rồi vớt ra để ráo, sau đó cắt hình vuông tùy ý

- Bỏ mỡ vừa cắt vào chảo thêm vào đó 1 muỗng cafe muối, 120ml nước lọc, đảo đều tay trên bếp để lửa lớn, đến khi nước rút hết, bắt đầu chảy mỡ ra.

- Thấy mỡ săn lại hơi vàng thì vớt ra để vào giấy thấm dầu cho hết dầu

- Tỏi, ớt băm nhuyễn, cho vào cái chảo mỡ còn nóng phi lên cho thơm, lọc dầu ra, để riêng tỏi ớt sang 1 bên

- Tóp mỡ vớt ra nãy đã nguội, tiếp tục cho vào chảo đảo tiếp thấy mỡ vàng là được, vớt ra để ráo dầu

- Phần nước xốt:

2 muống canh nước mắm

1,5 muỗng giấm

2 muỗng tương ớt

2 muỗng đường

2 muỗng nước lọc

Ớt bột, tiêu

- Cho nước xốt lên chảo mở lửa nhỏ, đến khi xốt kẹo lại thì cho mỡ vào đảo đều nhanh tay tầm gần 1 phút, thấy đều thì cho tỏi ớt nãy phi thơm vào là xong.

- Để nguội và cho vào hộp cất ăn dần

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trúc Mai Bùi