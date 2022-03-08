Để dành ăn vặt, chill chill một bộ phim hay thì hết sảy - Tóp mỡ xóc mắm tỏi thơm lừng!

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TÓP MỠ XÓC MẮM TỎI
Nguyên liệu:
- Mỡ heo
- Tỏi
- Ớt
- Giấm
- Gia vị: Nước mắm, đường, bột ngọt, hành tím
Cách làm:
- Rửa sạch mỡ bỏ lên luộn sơ với 1 muỗng canh giấm, đập dập 2 củ hành tím bỏ vào để khử mùi
- Luộc sơ rồi vớt ra để ráo, sau đó cắt hình vuông tùy ý
- Bỏ mỡ vừa cắt vào chảo thêm vào đó 1 muỗng cafe muối, 120ml nước lọc, đảo đều tay trên bếp để lửa lớn, đến khi nước rút hết, bắt đầu chảy mỡ ra.
- Thấy mỡ săn lại hơi vàng thì vớt ra để vào giấy thấm dầu cho hết dầu
- Tỏi, ớt băm nhuyễn, cho vào cái chảo mỡ còn nóng phi lên cho thơm, lọc dầu ra, để riêng tỏi ớt sang 1 bên
- Tóp mỡ vớt ra nãy đã nguội, tiếp tục cho vào chảo đảo tiếp thấy mỡ vàng là được, vớt ra để ráo dầu
- Phần nước xốt:
- 2 muống canh nước mắm
- 1,5 muỗng giấm
- 2 muỗng tương ớt
- 2 muỗng đường
- 2 muỗng nước lọc
- Ớt bột, tiêu
- Cho nước xốt lên chảo mở lửa nhỏ, đến khi xốt kẹo lại thì cho mỡ vào đảo đều nhanh tay tầm gần 1 phút, thấy đều thì cho tỏi ớt nãy phi thơm vào là xong.
- Để nguội và cho vào hộp cất ăn dần
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trúc Mai Bùi