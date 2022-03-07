Ăn vặt tại nhà với món Trứng gà nướng Thái Lan siêu hấp dẫn!

Nhìn đơn giản nhưng ăn là 'nghiền' luôn

Trứng gà nướng

Nguyên liệu:

10 quả trứng gà

Bột rau câu Thái

Gia vị: Hạt nêm, nước mắm, tiêu, đường

Hạt nêm, nước mắm, tiêu, đường Rau răm

Cách làm:



- Rửa sạch trứng,

- Dùng đũa khéo léo chọc thủng 1 lỗ trên đỉnh quả trứng. Lấy đũa chọc sâu vào bên trong khuấy đều phần lòng trắng và lòng đỏ cho hoà quyện vào nhau rồi đổ ra 1 cái tô. Lần lượt đổ hết 10 quả trứng ra.

- Nêm vào hỗn hợp trứng các gia vị:

1 muỗng cafe hạt nêm

2 muỗng nước mắm

2 muỗng tiêu

1 muỗng đường

1 muỗng bột rau câu

- Nêm nếm theo khẩu vị gia đình

- Trứng sau khi nêm thì lọc qua rây cho mịn rồi dùng phễu rót ngược trở lại vào phần vỏ trứng. Chỉ nên rót đến 2/3 vỏ để tránh bị sùi bọt mép lúc hấp

- Trước khi rót trứng thì làm phần đế để trứng

- Cho trứng vào hấp lửa nhỏ nhất khoảng 10 phút cho mặt trứng se lại là được. Trong lúc hấp thì cứ vài phút mở nắp nồi ra 1 lần để lau bớt nước trên nắp và để thoát bớt hơi ra

- Hấp xong thì bỏ vào nồi chiên không dầu nướng khoảng 15 phút cho khô khô vỏ lại

- Thưởng thức cùng rau răm và muối ớt chanh chấm tùy thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Pham Lan Anh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-vat-tai-nha-voi-mon-trung-ga-nuong-thai-lan-sieu-hap-dan-453945.html