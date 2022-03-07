Ăn vặt tại nhà với món Trứng gà nướng Thái Lan siêu hấp dẫn!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 16:30

Nhìn đơn giản nhưng ăn là 'nghiền' luôn

Trứng gà nướng

Ăn vặt tại nhà với món Trứng gà nướng Thái Lan siêu hấp dẫn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 10 quả trứng gà
  • Bột rau câu Thái 
  • Gia vị: Hạt nêm, nước mắm, tiêu, đường
  • Rau răm

Cách làm:

- Rửa sạch trứng,

- Dùng đũa khéo léo chọc thủng 1 lỗ trên đỉnh quả trứng. Lấy đũa chọc sâu vào bên trong khuấy đều phần lòng trắng và lòng đỏ cho hoà quyện vào nhau rồi đổ ra 1 cái tô. Lần lượt đổ hết 10 quả trứng ra.

- Nêm vào hỗn hợp trứng các gia vị:

  • 1 muỗng cafe hạt nêm
  • 2 muỗng nước mắm
  • 2 muỗng tiêu
  • 1 muỗng đường
  • 1 muỗng bột rau câu

- Nêm nếm theo khẩu vị gia đình

- Trứng sau khi nêm thì lọc qua rây cho mịn rồi dùng phễu rót ngược trở lại vào phần vỏ trứng. Chỉ nên rót đến 2/3 vỏ để tránh bị sùi bọt mép lúc hấp

- Trước khi rót trứng thì làm phần đế để trứng

- Cho trứng vào hấp lửa nhỏ nhất khoảng 10 phút cho mặt trứng se lại là được. Trong lúc hấp thì cứ vài phút mở nắp nồi ra 1 lần để lau bớt nước trên nắp và để thoát bớt hơi ra

- Hấp xong thì bỏ vào nồi chiên không dầu nướng khoảng 15 phút cho khô khô vỏ lại

- Thưởng thức cùng rau răm và muối ớt chanh chấm tùy thích

 

Ăn vặt tại nhà với món Trứng gà nướng Thái Lan siêu hấp dẫn! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Pham Lan Anh

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