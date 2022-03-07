Ăn vặt tại nhà với món Trứng gà nướng Thái Lan siêu hấp dẫn!

Nhìn đơn giản nhưng ăn là 'nghiền' luôn
- Miến trộn Hàn Quốc với những nguyên liệu đơn giản, vừa ngon vừa không ngấy!
- Bò kho bánh mì ăn ngày cuối tuần - Đổi khẩu vị, lại càng ngon hơn khi do mẹ nấu!
Trứng gà nướng
Nguyên liệu:
- 10 quả trứng gà
- Bột rau câu Thái
- Gia vị: Hạt nêm, nước mắm, tiêu, đường
- Rau răm
Cách làm:
- Rửa sạch trứng,
- Dùng đũa khéo léo chọc thủng 1 lỗ trên đỉnh quả trứng. Lấy đũa chọc sâu vào bên trong khuấy đều phần lòng trắng và lòng đỏ cho hoà quyện vào nhau rồi đổ ra 1 cái tô. Lần lượt đổ hết 10 quả trứng ra.
- Nêm vào hỗn hợp trứng các gia vị:
- 1 muỗng cafe hạt nêm
- 2 muỗng nước mắm
- 2 muỗng tiêu
- 1 muỗng đường
- 1 muỗng bột rau câu
- Nêm nếm theo khẩu vị gia đình
- Trứng sau khi nêm thì lọc qua rây cho mịn rồi dùng phễu rót ngược trở lại vào phần vỏ trứng. Chỉ nên rót đến 2/3 vỏ để tránh bị sùi bọt mép lúc hấp
- Trước khi rót trứng thì làm phần đế để trứng
- Cho trứng vào hấp lửa nhỏ nhất khoảng 10 phút cho mặt trứng se lại là được. Trong lúc hấp thì cứ vài phút mở nắp nồi ra 1 lần để lau bớt nước trên nắp và để thoát bớt hơi ra
- Hấp xong thì bỏ vào nồi chiên không dầu nướng khoảng 15 phút cho khô khô vỏ lại
- Thưởng thức cùng rau răm và muối ớt chanh chấm tùy thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Pham Lan Anh