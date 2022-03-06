Miến trộn Hàn Quốc với những nguyên liệu đơn giản, vừa ngon vừa không ngấy!

- Tương tự với nấm hương, nấm kim chi, rau cải, ớt đỏ, xanh cũng đều thái nhỏ, rồi xào với ít dầu hào và dầu mè, nấm hương ngâm nước ấm, rửa sạch, thái nhỏ rồi xào, mình xào riêng từng nguyên liệu để trình bày cho đẹp, các bạn có thể xào chung luôn cho tiết kiệm thời gian

- 5 quả trứng tách vỏ cho vào tô đánh đều, rồi cho trứng vào chiên chín tới rồi tắt bếp. Sau đó thái trứng thành sợi.

- Thịt bò thái mỏng ướp với tỏi, 1 muỗng hạt nêm, ít dầu hào, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng nước tương đảo đều. Cho chảo lên bếp, đợi nóng cho 2 muỗng dầu, 1 muỗng tỏi băm phi thơm, sau đấy cho thịt bò đã ướp vào xào tầm 2-3 phút, thịt bò chín tới là tắt bếp.

Chế biến miến khô:

- Cho 600gr miến khô ngâm với nước lạnh 30 phút cho sợi miến mềm. Nếu muốn tiết kiệm thời gian cũng có thể ngâm với nước nóng trong 2 - 3 phút.

- Đun miến trên bếp 5 phút cho chín, ngâm miến vào nước lạnh để sợi miến không bị dính và có độ dai, sau đấy có thể cho mè rang trộn với miến.

Làm xốt Hàn quốc:

- Pha hỗn hợp: 8 muỗng nước tương, 150ml thìa nước lọc, 4 muỗng đường, 2 muỗng giấm, 6 muỗng dầu mè trộn lẫn

- Cho chảo lên bếp, đợi nóng cho 2 muỗng dầu ăn, 1/2 muỗng tỏi phi thơm. Sau đó đổ hỗn hợp lên chảo, đun sôi 3 phút rồi tắt bếp để nguội

Hoàn thành:

- Cho miến vào tô, cho cà rốt, thịt bò, rau cải, nấm, ớt xanh, ớt đỏ trứng lên trên, rắc mè rang lên, rưới nước xốt lên trên cùng. Trộn đều tất cả và thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Le Lan Anh