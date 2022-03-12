Cookies trứng muối giòn xốp - Làm quà biếu hay làm vừa ăn vừa xem phim đều hợp!

Món ngon mỗi ngày 12/03/2022 11:03

Làm cookies trứng muối, ăn siêu ngon

COOKIES TRỨNG MUỐI

Cookies trứng muối giòn xốp - Làm quà biếu hay làm vừa ăn vừa xem phim đều hợp! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 5 lòng đỏ trứng muối
  • 120gr bơ lạt ở nhiệt độ phòng
  • 60gr đường bột
  • 190gr bột mì đa dụng
  • 30gr sữa bột 
  • 1/4 muỗng cafe baking powder

Cách làm:

- Trứng muối rửa với rượu trắng để khử mùi, hấp chín/ nướng với chút dầu mè cho thơm. Trứng chín thì nghiền nhuyễn.

- Rây bột mì, sữa bột, bột nở vào tô.

- Dùng máy đánh trứng đánh bơ và đường cho hoà quyện, tiếp tục cho trứng muối vào.

- Chia tô bột thành 2-3 phần cho từ từ vào âu bơ đường, đánh máy ở tốc độ thấp cho bột hoà quyện với bơ thì dừng. Không nên đánh lâu bơ sẽ bị chảy.

- Dùng tay nắn bột lại thành khối, cho vào ngăn đông tủ lạnh 15 phút để dễ tạo hình.

- Tạo hình: có thể chia bột thành từng viên nhỏ khoảng 35gr, dùng ngón tay nhấn giữa bánh

- Phết hỗn hợp lòng đỏ trứng hoà với chút sữa lên mặt bột. Rắc mè đen vào lỗ giữa bánh.

 

Cookies trứng muối giòn xốp - Làm quà biếu hay làm vừa ăn vừa xem phim đều hợp! - Ảnh 2

 

- Làm nóng nồi chiên không dầu ở nhiệt 180 độ 10 phút, cho khay bánh vào nồi nhiệt 180 độ 15 phút cho mặt bánh vàng đều là được.

- Lấy khay ra để bánh nguội mới cho vào hộp trữ ăn dần.

 

Cookies trứng muối giòn xốp - Làm quà biếu hay làm vừa ăn vừa xem phim đều hợp! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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