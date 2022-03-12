Cookies trứng muối giòn xốp - Làm quà biếu hay làm vừa ăn vừa xem phim đều hợp!

Làm cookies trứng muối, ăn siêu ngon
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COOKIES TRỨNG MUỐI
Nguyên liệu:
- 5 lòng đỏ trứng muối
- 120gr bơ lạt ở nhiệt độ phòng
- 60gr đường bột
- 190gr bột mì đa dụng
- 30gr sữa bột
- 1/4 muỗng cafe baking powder
Cách làm:
- Trứng muối rửa với rượu trắng để khử mùi, hấp chín/ nướng với chút dầu mè cho thơm. Trứng chín thì nghiền nhuyễn.
- Rây bột mì, sữa bột, bột nở vào tô.
- Dùng máy đánh trứng đánh bơ và đường cho hoà quyện, tiếp tục cho trứng muối vào.
- Chia tô bột thành 2-3 phần cho từ từ vào âu bơ đường, đánh máy ở tốc độ thấp cho bột hoà quyện với bơ thì dừng. Không nên đánh lâu bơ sẽ bị chảy.
- Dùng tay nắn bột lại thành khối, cho vào ngăn đông tủ lạnh 15 phút để dễ tạo hình.
- Tạo hình: có thể chia bột thành từng viên nhỏ khoảng 35gr, dùng ngón tay nhấn giữa bánh
- Phết hỗn hợp lòng đỏ trứng hoà với chút sữa lên mặt bột. Rắc mè đen vào lỗ giữa bánh.
- Làm nóng nồi chiên không dầu ở nhiệt 180 độ 10 phút, cho khay bánh vào nồi nhiệt 180 độ 15 phút cho mặt bánh vàng đều là được.
- Lấy khay ra để bánh nguội mới cho vào hộp trữ ăn dần.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy