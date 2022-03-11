Trà chanh hương thảo giải nhiệt ngày oi bức!

Làm trà chanh uống sảng khoái

TRÀ CHANH HƯƠNG THẢO

Nguyên liệu:

1 nhánh nha đam tươi

1 gói trà túi lọc lipton

1 quả chanh

1 nhánh nhỏ hương thảo tươi

Đường

Cách làm:



Sơ chế nha đam

- Nha đam gọt bỏ vỏ, thái hạt lựu rồi ngâm vào thau nước có pha ít muối và chanh

- Xả dưới vòi nước nhiều lần cho sạch bớt nhớt.

- Rửa qua nước ấm, để ráo nước

Pha trà:

- Cho túi trà và nhánh hương thảo vào ly thêm nước sôi, đợi 5 phút rồi lấy túi trà ra

- Thêm đường và chanh, nếm vừa vị

- Cho đá vào ly thêm nha đam và vài lát chanh lên mặt

Thành phẩm:

- Trà thơm mát vị chua ngọt, kèm nha đam giòn giòn lạ miệng.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tra-chanh-huong-thao-giai-nhiet-ngay-oi-buc-454562.html