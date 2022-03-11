Trà chanh hương thảo giải nhiệt ngày oi bức!

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TRÀ CHANH HƯƠNG THẢO
Nguyên liệu:
- 1 nhánh nha đam tươi
- 1 gói trà túi lọc lipton
- 1 quả chanh
- 1 nhánh nhỏ hương thảo tươi
- Đường
Cách làm:
- Sơ chế nha đam
- Nha đam gọt bỏ vỏ, thái hạt lựu rồi ngâm vào thau nước có pha ít muối và chanh
- Xả dưới vòi nước nhiều lần cho sạch bớt nhớt.
- Rửa qua nước ấm, để ráo nước
- Pha trà:
- Cho túi trà và nhánh hương thảo vào ly thêm nước sôi, đợi 5 phút rồi lấy túi trà ra
- Thêm đường và chanh, nếm vừa vị
- Cho đá vào ly thêm nha đam và vài lát chanh lên mặt
- Thành phẩm:
- Trà thơm mát vị chua ngọt, kèm nha đam giòn giòn lạ miệng.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trang Nguyễn