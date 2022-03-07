Kem que oreo đơn giản, siêu tiện lợi cho tín đồ mê mẩn oreo!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 12:00

Làm kem que siêu đơn giản tại nhà

Kem Que Oreo

Kem que oreo đơn giản, siêu tiện lợi cho tín đồ mê mẩn oreo! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 6 gói bánh oreo
  • 250ml sữa tươi không đường
  • 60ml whipping cream
  • 3 muỗng cafe sữa đặc
Kem que oreo đơn giản, siêu tiện lợi cho tín đồ mê mẩn oreo! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Bánh oreo dùng một cái chày đập cho vụn. Sau đó lấy kéo cắt ngang 1 đầu túi bánh. Làm tương tự cho hết 6 gói bánh oreo.

- Trong 1 tô lớn, trộn đều sữa tươi, whipping, sữa đặc cho hòa quyện, đổ vào 1 cái ca có miệng rót để rót hỗn hợp sữa vào bánh cho dễ.

- Đặt các túi bánh vào một chiếc hộp miệng cao rồi rót hỗn hợp sữa vừa làm vào đầy miệng túi.

 

Kem que oreo đơn giản, siêu tiện lợi cho tín đồ mê mẩn oreo! - Ảnh 3

 

- Cắm que kem (que gỗ) vào giữa túi bánh rồi bọc kín lại, cất vào tủ đá ít nhất 8 tiếng trước khi ăn.

 

Kem que oreo đơn giản, siêu tiện lợi cho tín đồ mê mẩn oreo! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Khúc Thùy Linh

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Từ khóa:   các món ăn vặt cách làm kem bánh ngọt

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