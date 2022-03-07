Kem que oreo đơn giản, siêu tiện lợi cho tín đồ mê mẩn oreo!

Làm kem que siêu đơn giản tại nhà

Kem Que Oreo

Nguyên liệu:

6 gói bánh oreo

250ml sữa tươi không đường

60ml whipping cream

3 muỗng cafe sữa đặc

Cách làm:



- Bánh oreo dùng một cái chày đập cho vụn. Sau đó lấy kéo cắt ngang 1 đầu túi bánh. Làm tương tự cho hết 6 gói bánh oreo.

- Trong 1 tô lớn, trộn đều sữa tươi, whipping, sữa đặc cho hòa quyện, đổ vào 1 cái ca có miệng rót để rót hỗn hợp sữa vào bánh cho dễ.

- Đặt các túi bánh vào một chiếc hộp miệng cao rồi rót hỗn hợp sữa vừa làm vào đầy miệng túi.

- Cắm que kem (que gỗ) vào giữa túi bánh rồi bọc kín lại, cất vào tủ đá ít nhất 8 tiếng trước khi ăn.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Khúc Thùy Linh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kem-que-oreo-don-gian-sieu-tien-loi-cho-tin-do-me-man-oreo-453949.html