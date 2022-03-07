Kem que oreo đơn giản, siêu tiện lợi cho tín đồ mê mẩn oreo!

Làm kem que siêu đơn giản tại nhà
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Kem Que Oreo
Nguyên liệu:
- 6 gói bánh oreo
- 250ml sữa tươi không đường
- 60ml whipping cream
- 3 muỗng cafe sữa đặc
Cách làm:
- Bánh oreo dùng một cái chày đập cho vụn. Sau đó lấy kéo cắt ngang 1 đầu túi bánh. Làm tương tự cho hết 6 gói bánh oreo.
- Trong 1 tô lớn, trộn đều sữa tươi, whipping, sữa đặc cho hòa quyện, đổ vào 1 cái ca có miệng rót để rót hỗn hợp sữa vào bánh cho dễ.
- Đặt các túi bánh vào một chiếc hộp miệng cao rồi rót hỗn hợp sữa vừa làm vào đầy miệng túi.
- Cắm que kem (que gỗ) vào giữa túi bánh rồi bọc kín lại, cất vào tủ đá ít nhất 8 tiếng trước khi ăn.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Khúc Thùy Linh