Bánh ngọt xua tan cơn buồn - Oreo Mango Cheesecake!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 11:23

Làm bánh ngọt chill chil xế chiều

OREO MANGO CHEESECAKE

Bánh ngọt xua tan cơn buồn - Oreo Mango Cheesecake! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 12 chiếc bánh oreo
  • 35gr bơ lạt
  • 150gr cream cheese
  • 1 trái xoài chín
  • 100ml whipping cream
  • 30gr đường
  • 8gr gelatin

Cách làm:

  • Đế bánh:

- Cho bánh oreo vào máy xay vụn

- Bơ lạt đun chảy trộn cùng với vụn bánh bên trên, cho vào khuôn dùng muỗng dàn đều. Rồi cho vào tủ lạnh khoảng 20-30 phút

 

Bánh ngọt xua tan cơn buồn - Oreo Mango Cheesecake! - Ảnh 2

  • Thân bánh:

- Ngâm gelatin vào 30ml nước trong khoảng 10 phút cho gelatin nở mềm, sau đó cho vào lò vi sóng quay 1-2 phút cho gelatin tan hết.

- Trộn đường vào creamcheese, dùng máy đánh trứng đánh được hỗn hợp mịn, đổ whipping cream vào đánh tiếp đến bông mềm

- Xoài xay mịn lọc qua rây, sau đó đổ vào hỗn hợp trên, fold nhẹ nhàng không đánh kỹ quá dễ bị tách nước

- Cho gelatin đã nguội vào hỗn hợp trên khuấy đều

 

Bánh ngọt xua tan cơn buồn - Oreo Mango Cheesecake! - Ảnh 3

 

- Lấy phần đế bánh trong tủ lạnh ra, đổ hỗn hợp trên vào khuôn để tủ lạnh 4-8 tiếng

 

Bánh ngọt xua tan cơn buồn - Oreo Mango Cheesecake! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Việt Hà

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