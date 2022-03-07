Bánh ngọt xua tan cơn buồn - Oreo Mango Cheesecake!

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OREO MANGO CHEESECAKE
Nguyên liệu:
- 12 chiếc bánh oreo
- 35gr bơ lạt
- 150gr cream cheese
- 1 trái xoài chín
- 100ml whipping cream
- 30gr đường
- 8gr gelatin
Cách làm:
- Đế bánh:
- Cho bánh oreo vào máy xay vụn
- Bơ lạt đun chảy trộn cùng với vụn bánh bên trên, cho vào khuôn dùng muỗng dàn đều. Rồi cho vào tủ lạnh khoảng 20-30 phút
- Thân bánh:
- Ngâm gelatin vào 30ml nước trong khoảng 10 phút cho gelatin nở mềm, sau đó cho vào lò vi sóng quay 1-2 phút cho gelatin tan hết.
- Trộn đường vào creamcheese, dùng máy đánh trứng đánh được hỗn hợp mịn, đổ whipping cream vào đánh tiếp đến bông mềm
- Xoài xay mịn lọc qua rây, sau đó đổ vào hỗn hợp trên, fold nhẹ nhàng không đánh kỹ quá dễ bị tách nước
- Cho gelatin đã nguội vào hỗn hợp trên khuấy đều
- Lấy phần đế bánh trong tủ lạnh ra, đổ hỗn hợp trên vào khuôn để tủ lạnh 4-8 tiếng
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Việt Hà