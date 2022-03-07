Bánh ngọt xua tan cơn buồn - Oreo Mango Cheesecake!

Làm bánh ngọt chill chil xế chiều

OREO MANGO CHEESECAKE

Nguyên liệu:

12 chiếc bánh oreo

35gr bơ lạt

150gr cream cheese

1 trái xoài chín

100ml whipping cream

30gr đường

8gr gelatin

Cách làm:



Đế bánh:

- Cho bánh oreo vào máy xay vụn

- Bơ lạt đun chảy trộn cùng với vụn bánh bên trên, cho vào khuôn dùng muỗng dàn đều. Rồi cho vào tủ lạnh khoảng 20-30 phút

Thân bánh:

- Ngâm gelatin vào 30ml nước trong khoảng 10 phút cho gelatin nở mềm, sau đó cho vào lò vi sóng quay 1-2 phút cho gelatin tan hết.

- Trộn đường vào creamcheese, dùng máy đánh trứng đánh được hỗn hợp mịn, đổ whipping cream vào đánh tiếp đến bông mềm

- Xoài xay mịn lọc qua rây, sau đó đổ vào hỗn hợp trên, fold nhẹ nhàng không đánh kỹ quá dễ bị tách nước

- Cho gelatin đã nguội vào hỗn hợp trên khuấy đều

- Lấy phần đế bánh trong tủ lạnh ra, đổ hỗn hợp trên vào khuôn để tủ lạnh 4-8 tiếng

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Việt Hà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-ngot-xua-tan-con-buon-oreo-mango-cheesecake-453950.html