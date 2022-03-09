Bánh chuối nước cốt dừa - Món ăn vặt cả bầu trời tuổi thơ!

Món ngon mỗi ngày 09/03/2022 06:00

Làm bánh ngọt, nhớ quê hương

Bánh Chuối Hấp Nước Dừa - Trở về tuổi thơ

Bánh chuối nước cốt dừa - Món ăn vặt cả bầu trời tuổi thơ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr chuối xiêm
  • 108gr bột năng
  • 25gr đường
  • 5gr muối
  • 2gr bột nghệ tạo màu
  • 120ml nước ấm
  • 10gr bột báng
  • 200ml nước cốt dừa
  • 10gr bột gạo
  • Vani
  • Nước lọc
  • Giấy thấm dầu
  • Dầu ăn

Cách làm:

  • Cốt bánh:

- Lột chuối ngâm vào tô nước muối pha loãng khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo

- Cắt chuối khoanh tròn rồi vớt rồi cho vào tô lớn, rồi cho 100gr bột năng, 10 gr đường, 3gr muối, 2gr bột nghệ. Cho từ từ 120ml nước ấm rồi đảo đều cho hỗn hợp được sệt lại.

- Xếp giấy thấm dầu vào trong khuôn thao dầu ăn lên hết bề mặt của giấy nến. Xếp miếng chuối quanh mặt dưới khuôn rồi để tất cả hỗn hợp vào trong khuôn tán đều ra cho đẹp mắt.

- Bắt nồi nước sôi lên cho khuôn lên để hấp bánh 

 

Bánh chuối nước cốt dừa - Món ăn vặt cả bầu trời tuổi thơ! - Ảnh 2

  • Nước cốt dừa:

- Lấy 10gr bột báng cho vào nồi luộc cho tới khi bột chín rồi vớt ra. Tiếp đến trộn 10gr bột gạo, 8gr bột năng vào chén đánh tan với 20ml nước rồi cho qua 1 bên. Bắt nồi lên cho 200ml nước cốt dừa, 70 ml nước lọc, 15gr đường, 2gr muối nấu sôi lên. Khi nước dừa đã sôi lên thì cho bột báng vào khuấy

- Cho hỗn hợp vào đánh cho sệt lại, thêm vani vào để tạo mùi thơm

- Bánh chín để nguội, cho ra khay cắt và cho ra dĩa trang trí

 

Bánh chuối nước cốt dừa - Món ăn vặt cả bầu trời tuổi thơ! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Phan Mỹ Lộc

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