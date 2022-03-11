Trà đậu biếc măng cụt - Thức uống lạ miệng, giải nhiệt!

Làm trà hoa đậu biếc giải nhiệt

Trà Măng Cụt

Nguyên liệu:

3 quả măng cụt

10 hoa đậu biếc khô

120ml nước nóng

25gr đường

1/2 quả chanh

Đá

Cách làm:



- Hãm hoa đậu biếc với nước nóng khoảng 15 phút để hoa tiết ra hết màu, sau đó gắp bỏ hoa chỉ lấy phần nước cốt trà, thêm đường khuấy tan.

- Cho măng cụt vào cốc, dầm hơi nhuyễn ra, thêm đá rồi rót nước trà hoa đậu biếc vào. Cuối cùng vắt nửa quả chanh vào, màu nước sẽ chuyển màu rất đẹp mắt.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Khúc Thùy Linh

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