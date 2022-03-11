Trà đậu biếc măng cụt - Thức uống lạ miệng, giải nhiệt!

Làm trà hoa đậu biếc giải nhiệt
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Trà Măng Cụt
Nguyên liệu:
- 3 quả măng cụt
- 10 hoa đậu biếc khô
- 120ml nước nóng
- 25gr đường
- 1/2 quả chanh
- Đá
Cách làm:
- Hãm hoa đậu biếc với nước nóng khoảng 15 phút để hoa tiết ra hết màu, sau đó gắp bỏ hoa chỉ lấy phần nước cốt trà, thêm đường khuấy tan.
- Cho măng cụt vào cốc, dầm hơi nhuyễn ra, thêm đá rồi rót nước trà hoa đậu biếc vào. Cuối cùng vắt nửa quả chanh vào, màu nước sẽ chuyển màu rất đẹp mắt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Khúc Thùy Linh