Làm bánh rán ăn vặt xế chiều - Vừa giòn ngon, vừa vui miệng!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 07:40

Xế chiều làm bánh rán siêu đơn giản

BÁNH RÁN LÚC LẮC

Làm bánh rán ăn vặt xế chiều - Vừa giòn ngon, vừa vui miệng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Vỏ bánh:

  • 250gr bột nếp
  • 25gr bột tẻ
  • 15gr bột bắp
  • 5gr bột nở
  • 2gr muối 
  • 90gr đường
  • 80gr khoai tây/ khoai lang
  • 20gr dầu ăn
  • 190ml nước ấm 70 độ 

Nhân bánh:

  • 140gr đậu xanh ngâm mềm
  • 2gr muối
  • 40gr đường
  • 15gr nước cốt dừa

Cách làm:

  • Vỏ bánh:

- Trộn đều tất cả các loại bột cho khoai tây nghiền nhuyễn, cho nước và dầu ăn vào nhào bột hoà quyện,bột không dính tay là được. Ủ bột 30 phút, sau đó chia mỗi viên vỏ bánh 30gr

  • Nhân bánh:

- Hấp chín đậu xanh đổ ra chảo cùng muối và đường nghiền nát, thêm nước cốt dừa vào trộn đều sên trên bếp lửa nhỏ cho nhân khô ráo bớt là được. Chia nhân mỗi viên nhân 15gr

 

Làm bánh rán ăn vặt xế chiều - Vừa giòn ngon, vừa vui miệng! - Ảnh 2

  • Gói bánh lăn qua mè:

- Chuẩn bị chảo dầu nóng sủi lăn tăn cho bánh vào chiên

- Chiên bánh nên chiên lửa vừa đảo bánh liên tục cho bánh chín vàng đều.

 

Làm bánh rán ăn vặt xế chiều - Vừa giòn ngon, vừa vui miệng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Hải

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