Làm bánh rán ăn vặt xế chiều - Vừa giòn ngon, vừa vui miệng!

Xế chiều làm bánh rán siêu đơn giản

BÁNH RÁN LÚC LẮC

Nguyên liệu:

Vỏ bánh:

250gr bột nếp

25gr bột tẻ

15gr bột bắp

5gr bột nở

2gr muối

90gr đường

80gr khoai tây/ khoai lang

20gr dầu ăn

190ml nước ấm 70 độ

Nhân bánh:

140gr đậu xanh ngâm mềm

2gr muối

40gr đường

15gr nước cốt dừa

Cách làm:

Vỏ bánh:

- Trộn đều tất cả các loại bột cho khoai tây nghiền nhuyễn, cho nước và dầu ăn vào nhào bột hoà quyện,bột không dính tay là được. Ủ bột 30 phút, sau đó chia mỗi viên vỏ bánh 30gr

Nhân bánh:

- Hấp chín đậu xanh đổ ra chảo cùng muối và đường nghiền nát, thêm nước cốt dừa vào trộn đều sên trên bếp lửa nhỏ cho nhân khô ráo bớt là được. Chia nhân mỗi viên nhân 15gr

Gói bánh lăn qua mè:

- Chuẩn bị chảo dầu nóng sủi lăn tăn cho bánh vào chiên

- Chiên bánh nên chiên lửa vừa đảo bánh liên tục cho bánh chín vàng đều.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Hải

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-banh-ran-an-vat-xe-chieu-vua-gion-ngon-vua-vui-mieng-453781.html