Thơm sấy muối ớt - Ăn vặt siêu đỉnh, chill cùng một bộ phim hay!

Làm thơm sấy ăn vặt

THƠM SẤY MUỐI ỚT

Nguyên liệu:

Thơm

Muối ớt Tây Ninh

Đường

Ớt bột

Cách làm:

- Rửa sạch thơm, ngâm với nước muối khoảng 10 phút. Xắt thơm thành từng lát vừa, không mỏng quá, để khi sấy lát thơm sẽ không bị khô, mất đi độ ngon dẻo của thơm.

- Xếp thơm lên khay cho vào nồi chiên không dầu sấy sơ bề mặt, nhiệt 100 độ trong 20 phút, để khi xóc với gia vị, thơm sẽ ngấm và ngon hơn.

- Lấy khay thơm ra cho vào âu, xóc thật đều với đường và muối ớt và ớt bột.

- Tiếp tục xếp thơm lên khay và cho vào nồi chiên không dầu set chế độ Sấy nhiệt độ 70 độ trong 3-4 tiếng.

- Khi ăn chấm với muối ớt tùy thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

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