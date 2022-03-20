Khoai lang phủ mật ong - Món ăn vặt buổi xế chiều!

Khoai lang bùi béo, kết hợp với mật ong ngọt ngọt. Ăn siêu cuốn

KHOAI LANG LẮC MẬT ONG

Nguyên liệu:

300gr khoai lang nhật

2-3 muỗng cafe bột mì

2-3 muỗng cafe mật ong

1 muỗng cafe muối

2 muỗng bơ

3 muỗng mè rang

Cách làm:



- Cắt khoai lang đã được rửa sạch

- Ngâm khoai đã cắt vào nước cho ra bớt nhựa rồi để ráo nước

- Trộn bột mì và muối sao cho để khoai có lớp áo mỏng bên ngoài.

- Chiên khoai ngập dầu ăn vàng đều, trong khi chiên, các bạn thả 2 muỗng bơ vào cùng.

- Vớt nhanh khoai ra bát tô và trộn cùng mật ong

- Rắc mè lên và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Giang Hong

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoai-lang-phu-mat-ong-mon-an-vat-buoi-xe-chieu-456678.html