Khoai lang phủ mật ong - Món ăn vặt buổi xế chiều!

Món ngon mỗi ngày 20/03/2022 07:35

Khoai lang bùi béo, kết hợp với mật ong ngọt ngọt. Ăn siêu cuốn

KHOAI LANG LẮC MẬT ONG

Khoai lang phủ mật ong - Món ăn vặt buổi xế chiều! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr khoai lang nhật
  • 2-3 muỗng cafe bột mì
  • 2-3 muỗng cafe mật ong
  • 1 muỗng cafe muối
  • 2 muỗng bơ
  • 3 muỗng mè rang

Cách làm:

- Cắt khoai lang đã được rửa sạch

- Ngâm khoai đã cắt vào nước cho ra bớt nhựa rồi để ráo nước

- Trộn bột mì và muối sao cho để khoai có lớp áo mỏng bên ngoài.

- Chiên khoai ngập dầu ăn vàng đều, trong khi chiên, các bạn thả 2 muỗng bơ vào cùng.

- Vớt nhanh khoai ra bát tô và trộn cùng mật ong

- Rắc mè lên và thưởng thức thôi

 

 

Khoai lang phủ mật ong - Món ăn vặt buổi xế chiều! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Giang Hong

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