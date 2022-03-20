Khoai lang phủ mật ong - Món ăn vặt buổi xế chiều!

Khoai lang bùi béo, kết hợp với mật ong ngọt ngọt. Ăn siêu cuốn
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KHOAI LANG LẮC MẬT ONG
Nguyên liệu:
- 300gr khoai lang nhật
- 2-3 muỗng cafe bột mì
- 2-3 muỗng cafe mật ong
- 1 muỗng cafe muối
- 2 muỗng bơ
- 3 muỗng mè rang
Cách làm:
- Cắt khoai lang đã được rửa sạch
- Ngâm khoai đã cắt vào nước cho ra bớt nhựa rồi để ráo nước
- Trộn bột mì và muối sao cho để khoai có lớp áo mỏng bên ngoài.
- Chiên khoai ngập dầu ăn vàng đều, trong khi chiên, các bạn thả 2 muỗng bơ vào cùng.
- Vớt nhanh khoai ra bát tô và trộn cùng mật ong
- Rắc mè lên và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Giang Hong