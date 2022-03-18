Series món chua ngọt phải 'kết nạp' món này gấp thôi - Gà xốt chanh!

Có ức gà hay đùi gà thì làm món này ăn gấp thôi, ăn với cơm siêu đã luôn
- Chân gà hầm tàu xì kiểu người Hoa, ăn một lần là nhớ mãi hương vị!
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GÀ XỐT CHANH CHUA NGỌT
Nguyên liệu:
- 500gr thịt ức gà, thái viên
- 1/3 cup nước tương
- 1 trái chanh vàng, vắt nước
- 2 cup bột Self-raising/ bột mì
- Dầu ăn
Nước xốt:
- ½ cup đường
- 1 muỗng canh mật ong
- 1muỗng canh Soy sauce
- 1 muỗng cafe gừng băm
- 1 muỗng cafe tỏi băm
- 2 muỗng cafe vừng
- ½ cup nước lọc
- 1 muỗng cafe bột bắp
Cách làm:
- Ướp gà với nươc tương trong 15 phút.
- Cho bột ra khay to, đổ toàn bộ phần gà vào trong khay bột. Dùng tay nhẹ nhàng bóp để cho bột bám lên bề mặt gà.
- Cho gà vào chảo chiên tới khi gà vừa chín tới. Gắp gà ra đĩa có lót giấy thấm dầu.
- Làm xốt chanh chua ngọt:
- Cho vừng lên chảo rang thơm rồi cho tất cả nguyên liệu làm sốt (trừ bột ngô và nước chanh) vào đun sôi trên bếp nhỏ lửa khoảng 5 phút, nêm lại gia vị cho vừa miệng. Pha bột ngô với 1 thìa to nước lọc. Sau đó, cho nước chanh và hỗn hợp bột ngô vào đun nóng cho tới khi hỗn hợp sệt lại. Cho gà vào đảo đều.
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Chăm con theo cách của mẹ