Series món chua ngọt phải 'kết nạp' món này gấp thôi - Gà xốt chanh!

- Cho bột ra khay to, đổ toàn bộ phần gà vào trong khay bột. Dùng tay nhẹ nhàng bóp để cho bột bám lên bề mặt gà.

- Cho gà vào chảo chiên tới khi gà vừa chín tới. Gắp gà ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Làm xốt chanh chua ngọt:

- Cho vừng lên chảo rang thơm rồi cho tất cả nguyên liệu làm sốt (trừ bột ngô và nước chanh) vào đun sôi trên bếp nhỏ lửa khoảng 5 phút, nêm lại gia vị cho vừa miệng. Pha bột ngô với 1 thìa to nước lọc. Sau đó, cho nước chanh và hỗn hợp bột ngô vào đun nóng cho tới khi hỗn hợp sệt lại. Cho gà vào đảo đều.

Chúc mọi người làm thành công



Nguồn: Fb Chăm con theo cách của mẹ