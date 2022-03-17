Chân gà hầm tàu xì kiểu người Hoa, ăn một lần là nhớ mãi hương vị!

Chân gà chưa bao giờ hết hot, hầm tàu xì đậm đà, mềm mềm ăn siêu 'dính'
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CHÂN GÀ TÀU XÌ
Nguyên liệu:
- Chân gà
- Gia vị: 1 muỗng cafe bột màu điều, 1 muỗng cafe ngũ vị hương, 1 muỗng cafe rượu mai quế lộ,
- 100gr tương tàu xì
- Nước xốt xá xíu
- Gia vị: hạt nêm, tiêu
- Gừng
Cách làm:
- Cho gừng đập dập vào nước. Chân gà rửa sạch, sau đó trụng sơ trong nồi nước có gừng tầm 2 phút, vớt ra để trong thau nước đá.
- Chuẩn bị thau, vớt gà ra trộn gia vị ngũ vị hương, bột màu điều, nước xá xíu, rượu mai quế lộ, hột tương tàu xì.
- Bắt nồi lên chờ nồi nóng cho tất cả vào, thêm nước xâm xắp mặt nồi.
- Chân gà hầm với lửa riêu riêu 1 tiếng đến khi nước sền sệt lại là được, nêm nếm vừa khẩu vị
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Thái Thanh Hằng